Ученые назвали еще один источник китайской вирусной пневмонии

Источник материала: Tut.by

Наиболее вероятный носитель коронавируса, вызывающий вирусную пневмонию, вспышка которой недавно началась в китайском городе Ухань, — это змеи. К такому выводу пришли исследователи, статью которых опубликовал научный журнал Journal of Medical Virology. Об этом пишет ТАСС.



Китайская кобра. Фото: wikipedia

О вспышке неизвестной вирусной пневмонии, которая случилась в городе Ухань в центральной части власти страны сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. 7 января китайские специалисты установили, что болезнь вызывает коронавирус нового типа, который получил название 2019-nCoV. Одиночные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в других азиатских странах — Японии, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме и Сингапуре, а также в США. Сейчас от новой вирусной пневмонии погибло уже 17 человек, заразились им более 600.

Чтобы точнее определить, откуда взялся новый коронавирус, специалисты сравнили пять образцов его генома с информацией о более 200 образцах других вирусов. Они пришли к выводу, что 2019-nCoV — гибрид двух коронавирусов, один из которых ранее находили у летучих мышей. Второй вирус ученые ранее не находили. Гибрид появился около двух лет назад.

Кроме того, специалисты выяснили, что наиболее вероятным носителем 2019-nCoV были змеи. Об этом рассказали результаты статистического анализа строения ДНК коронавируса. Исследователи предполагают, что пресмыкающихся заразились от летучих мышей, в результате чего и появился гибридный коронавирус, который впоследствии попал и в человеческий организм.

Носителями нового вируса ученые называют два вида пресмыкающихся — китайскую кобру (Naja atra) и южнокитайского многополосого крайта (Bungarus multicinctus). Их источником, по предположениям специалистов, мог быть ныне закрытый оптовый рынок Хуанань, на котором продавались, в частности, змеи и летучие мыши.

Ранее специалисты уже выдвигали гипотезы о возможном источнике коронавируса 2019-nCoV — в частности, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин рассказывал ТАСС, что им могли быть летучие мыши.