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Восток - дело тонкое: как узбек сделал изоляцию из фольги и перешел границу Беларуси и Литвы

23.01.2020 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22 января литовские пограничники увидели по камерам видеонаблюдения, как мужчина в камуфляжной одежде переходит границу Беларуси и Литвы, при этом делает это задом наперед, чтобы следы запутали пограничников.
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На место происшествия направился пограничный наряд с собакой. Собака взяла след, и вскоре пограничники обнаружили в лесу одежду, в которой нарушитель пересекал границу.

Нарушителя задержали. Им оказался 37-летний гражданин Узбекистана. Как выяснилось, он хорошо подготовился к нелегальному переходу через границу. С внутренней стороны куртки, брюк и шапки мужчина соорудил изоляцию из фольги, надеясь обмануть тепловизионные камеры. Перейдя границу, он переоделся.

Мужчину поместили под стражу. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

Фото: pasienis.lt
 
 
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22 января литовские пограничники увидели по камерам видеонаблюдения, как мужчина в камуфляжной одежде переходит границу Беларуси и Литвы, при этом делает это задом...
 
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