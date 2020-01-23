ООО «АйПауэр» отвечает и назначает дополнительный день для передачи ПД на ОЭЭ по АЗ

Источник материала: Виртуальный Брест

ООО «АйПауэр» предложило дополнительный день 23.01.2020 для передачи проектной документации инициаторам общественной экологической экспертизы (ОЭЭ), подавшим заявление на ее проведение. Для передачи проектной документации было предложено время с 10:00 до 19:00. Инициаторы этой возможностью не воспользовались.





Сообщаем, что 22.01.2020 на электронный адрес открытой линии Группы компаний 1AK-GROUP от заявителей поступила информация с отказом в принятии документов для проведения ОЭЭ в дополнительный день. Со своей стороны, мы оцениваем это как не желание инициаторов принимать участие в процедуре ОЭЭ и затягивание времени. Не смотря на заявления о желании провести ОЭЭ, заявители Бекалюк Дмитрий и Мороз Владимир отказываются от активного участия в ней.

Напоминаем, что уведомление о проведении общественной экологической экспертизы было размещено ООО «АйПауэр» 30 декабря 2019 года. Заявления от инициаторов общественной экологической экспертизы принимались до 15 января 2020 года. От трех граждан Республики Беларусь поступило два заявления на инициирование ОЭЭ.

21 января 2020 года заявитель Скрабутан Евгений получил пакет документации для проведения ОЭЭ, заявленного в уведомлении времени, с 15.00 до 16.00, было достаточно для проверки состава и комплектности документации, а также подписания акта-приемки ее передачи. Результаты общественной экологической экспертизы, аргументированные выводы и замечания независимых экспертов, привлеченных Скрабутан Е.Л., должны быть представлены к 21 февраля 2020 года.

Заявители Бекалюк Дмитрий и Мороз Владимир 21 января 2020 года от приема проектной документации отказались, назвав следующие причины:

- инициаторам не хватило времени. При этом 21.01.2020 года инициатору Бекалюку Д.В. было предложено время для приемки документации с 11.00 до 12.00. Инициатору Морозу В.Н. было предложено время приемки документации с 13.00 до 14.00. Час времени между приемами заявителей отводился на дополнительную работу с заявителями по возникающим у них вопросам. Таким образом инициаторам Бекалюку Д.В. и Морозу В.Н суммарно отводилось 4 часа на прием ими документации (с 11.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00, дополнительные вопросы до 15.00).

В ответ на замечание о нехватке времени инициаторам было предложено неограниченно продлить время приемки ими документации или прибыть в любой удобный им день. В частности, заявителям предложено время 23.01.2020 года с 10.00 до 19.00, о чем инициаторы уведомлены.

Следующий заявитель, Скрабутан Е.Л., приглашался на 15.00.

- нет доработанного ОВОС. Инициаторам, в рамках процедуры приемки документации, были разъяснены требования законодательства об условиях, при которых проводится доработка ОВОС. Также было предложено при несогласии с разъяснениями, внести данное замечание в заключение ОЭЭ, правомерность которого была бы оценена специалистами Министерства природы.

- нет подписей исполнителей на отдельных листах ГП (генеральный план). ООО «АйПауэр» получило от проектной организации комплект документации в электронном виде, инициатору было предложено заверить каждый лист печатью.

ООО «АйПауэр» предоставляет дополнительную, третью, возможность заявителям Бекалюку Дмитрию и Морозу Владимиру принять пакет проектной документации 27 января 2020 года с 10.00 до 19.00.