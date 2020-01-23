﻿ «СТВ-Спорт» за 23.01.2020. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«СТВ-Спорт» за 23.01.2020

23.01.2020 23:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Лучшие бойцы на СТВ. Алёна Лешкевич стала ведущей программы «СТВ-Спорт»

﻿

Новости Беларуси. 23 января в выпуске «СТВ-Спорт» в 22:55 премьера! У нас новая ведущая Алена Лешкевич.

«СТВ-Спорт» за 23.01.2020

«Тебя там как минимум никто не бьёт». Виталий Гурков пригласил Алёну Лешкевич стать ведущей на СТВ

Алена действующая спортсменка по муай-тай. Единственная четырехкратная чемпионка мира среди любителей, а также победительница мирового первенства среди профессионалов. Попробовать свои силы на новом поприще ее пригласил Виталий Гурков – ведущий программы «Неделя спорта» и многократный чемпион планеты по таиландскому боксу.   

«СТВ-Спорт» за 23.01.2020

«Застыли, как будто бы нас поймали с поличным». Алена Лешкевич о медалях, приоритетах и жизни вне спорта

Алена подошла к новой работе ответственно. Всю неделю спортсменка не только поддерживала физическую форму в зале, но и упражнялась в дикции, правильном дыхании. Надеемся, телевизионные декорации станут для девушки таким же привычным местом, как и ринг.  

«СТВ-Спорт» за 23.01.2020

Алена Лешкевич, заслуженный мастер спорта, ведущая СТВ:
Да страшно сейчас, на этом этапе, честно говоря, все. Просто даже слова «прямой эфир»… Немного страшно становится, потому что понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. Ты должен говорить четко, внятно.   

Жду эфира с нетерпением, чтобы в первую очередь проверить себя: вообще смогу ли я? Надеюсь, что все будет хорошо.   

«СТВ-Спорт» за 23.01.2020

Что ж, пожелаем Алене удаче в ее новой карьере!  

«СТВ-Спорт» за 23.01.2020

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшие бойцы на СТВ. Алёна Лешкевич стала ведущей программы «СТВ-Спорт» window.Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 239538, containerId: 'adfox_156086462455656153', params: { p1: 'cfhfu', ...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе М1 в 20 километрах от Барановичей жёсткое ДТП: автомобиль сбил лося
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика