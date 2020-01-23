Владимир Кравцов: «Обращения граждан – индикатор, по которому определяются моменты, волнующие людей». На заседании облисполкома обсудили эффективность работы с обращениями граждан

Источник материала: Вороновская газета





Какие вопросы в ушедшем году жители региона адресовали представителям власти, какие меры нужно принять, чтобы усовершенствовать работу с обращениями граждан, – об этом сегодня шла речь на заседании облисполкома, который провел Владимир Кравцов. Участие в заседании приняли помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц – заведующий личным приемом Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Ломоносов.

– В работе с обращениями граждан мелочей не бывает, – подчеркнул председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Это индикатор, по которому определяются проблемные моменты, волнующие людей. По итогам прошедшего года выработалось несколько тенденций, в причинах которых предстоит детально разобраться. Общее число обращений в регионе сократилось. Вместе с тем увеличилось количество обращений в областной исполнительный комитет и вышестоящие органы власти по ряду направлений. Так, выросло количество адресованных вопросов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, землеустройства и землепользования, транспорта. Цифры настораживают – о состоянии дел и работы с людьми в этих отраслях необходимо задуматься глубже.

– Нужно обратить внимание на обоснованные повторные и коллективные обращения. Они всегда требуют более детального рассмотрения, – отметил Иван Лавринович. – Когда о проблеме говорит не один человек – значит, она действительно имеет остроту. Важно скрупулезно подходить к приему граждан на первичном уровне – председателями сельсоветов, руководителями кооперативов и предприятий, особенно, что касается системы ЖКХ.













Виктор Лискович, в свою очередь, акцентировал внимание на эффективности работы смотровых комиссий и депутатского корпуса всех уровней. – В зону влияния смотровых комиссий попадают все территории региона, и многие вопросы благодаря их слаженной работе оказываются в поле зрения заинтересованных должностных лиц, – отметил он. – Депутатский корпус также является важным связующим звеном между населением и исполнительной властью. Многие проблемные моменты решаются сегодня на местах по инициативе депутатов. В целом из года в год в регионе общее количество обращений в местные органы власти снижается – в прошлом году их было немногим 14 000, что на 3,4% меньше, чем в позапрошлом. Как рассказала начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома Екатерина Федосенко, самыми проблемными остаются вопросы ремонта и эксплуатации жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг, прокладки инженерных сетей в частном секторе, проектирования и строительства многоквартирных домов, ремонта, строительства и содержания дорог, земельные споры. Большинство из них должны решаться и решаются на местном уровне, но иногда люди предпочитают сразу обращаться в вышестоящие инстанции, иначе говоря, проходят мимо местных сельсоветов и райисполкомов.





Растет число, так называемых, «дачных споров», с которыми люди все чаще обращаются к представителям власти. Люди оказываются недовольны проектами организации застройки и просят их корректировки. Завязано это по большей части на разногласиях поколений: старшие привыкли работать на земле, молодежь на даче предпочитает отдыхать. Отсюда и ссоры, утверждают специалисты. Вопросы, скорее, правовые, и исполнительные органы власти не всегда в компетенции их решить, но дать понятные разъяснения в их компетенции. Есть, к сожалению, и случаи, когда приходится сталкиваться с формализмом чиновников. И тогда люди пишут и звонят «выше» – туда, где в проблеме точно разберутся.





– Формально относиться к вопросу, с которым приходит человек, нельзя ни в коем случае, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Недопустимы факты высокомерного отношения чиновников. По каким бы вопросам ни обращался человек, как бы эмоционально, а порой и обидно, ни говорил, во всех ситуациях надо разбираться спокойно и по существу. Многие вопросы могли бы быть сняты при выезде на место, при личном общении с людьми. Если сразу решить проблему не получается, людям должны разборчиво объяснить, почему и что будет предпринято, чтобы исправить ситуацию в будущем, определить сроки. – подчеркнул Владимир Кравцов. – Иногда оперативно принять меры помогает только прямое обращение к председателю облисполкома. Благодаря его личному контролю сейчас завершается строительство подъездной дороги к микрорайону Лососно-4 в Гродно. А одной из жительниц Островца только после личного приема в облисполкоме наконец-то отремонтировали балкон, который до этого не могли сделать полтора года. А ведь такие вопросы, отметили на заседании, могут и должны решаться без участия руководства области.





Председатель облисполкома также подчеркнул, что анализ обращений граждан помогает власти понять, какие проекты нужно реализовывать в первую очередь. В прошлом году, например, в области было введено в эксплуатацию 56 многоквартирных домов, в том числе 31 – с государственной поддержкой. Приводятся в порядок дороги, тепловые сети и сети водоснабжения. В рамках подпрограммы «Чистая вода» в 45 населенных пунктах региона построены станции обезжелезивания. Много нареканий у людей в свое время вызывала работа лифтового оборудования. После замены лифтов, которые уже отработали свое, вопрос снимается. В области строятся новые детские сады и школы, амбулатории, открываются и обновляются медицинские учреждения. Постепенно решаются даже самые острые и «дорогостоящие» вопросы. Но то, что требует серьезных затрат, требует и взвешенного решения.

Было подчеркнуто, что 36% всех обращений – электронные. С каждым годом их становится больше. В призме этого важно обратить внимание на бесперебойную работу технических систем и на информационную работу – люди должны знать, как составить и отправить электронное обращение. – Госорганы и организации идут по пути сокращения бумажного документооборота с расширением практики использования электронного формата предоставления документов. В прошлом году в области практически завершено внедрение системы межведомственного документооборота в госструктурах и организациях, – отметил управляющий делами облисполкома Игорь Попов, добавив, что увидеть, чем недовольны люди, сейчас можно благодаря электронному порталу рейтинговой оценки качества оказания услуг. Его работу нужно продвигать.





Заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц – заведующий личным приемом Администрации Президента Игорь Ломоносов отметил, что в Гродненской области на фоне других регионов страны складывается неплохая ситуация – по итогам прошлого года в Администрацию Президента от жителей Гродненщины поступило меньше всего обращений. Это, по его словам, позволяет сделать вывод, что местные органы власти свою задачу выполняют сполна, и те проблемы, которые должны решаться на местах, решаются.





Во время заседания были заслушаны председатели Свислочского и Волковысского райисполкомов, генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области». Председатель облисполкома по итогам заседания дал ряд принципиальных поручений. В частности, поручил продолжить практику социологических исследований на местном уровне Это важный канал связи для выявления проблем, если сделать все грамотно и профессионально. В целом вопросы, которые находятся на контроле в облисполкоме, а таких порядка 150, должны быть решены.

– Если пообещал сделать – сделай. Для каждого чиновника это должно стать аксиомой, – резюмировал Владимир Кравцов.

Анна РАДЮК

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/