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Стали известны результаты анализов белоруски, которая вернулась из Китая

23.01.2020 21:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как только что сообщил пресс-секретарь Минздрава, пришли данные лабораторных исследований анализов белоруски, которая находится под наблюдением в минской клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник назвал диагноз белоруски, вернувшейся из Китая

Диагноз коронавирусной инфекции полностью исключен. Подтвержден грипп В.

Стали известны результаты анализов белоруски, которая вернулась из Китая

 

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Новости Беларуси. Как только что сообщил пресс-секретарь Минздрава, пришли данные лабораторных исследований анализов белоруски, которая находится под...
 
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