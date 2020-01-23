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Стали известны результаты анализов белоруски, которая вернулась из Китая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как только что сообщил пресс-секретарь Минздрава, пришли данные лабораторных исследований анализов белоруски, которая находится под наблюдением в минской клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диагноз коронавирусной инфекции полностью исключен. Подтвержден грипп В.
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Новости Беларуси. Как только что сообщил пресс-секретарь Минздрава, пришли данные лабораторных исследований анализов белоруски, которая находится под...
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