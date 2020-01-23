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Шенген для белорусов временно подорожает до 80 евро: с 2 февраля и до июня
Источник материала: БДГ
Евросоюз не будет замораживать для Беларуси стоимость шенгенских виз на нынешнем уровне в 60 евро до вступления в силу визового соглашения.
Через десять дней, 2 февраля,
Для Беларуси это увеличение будет временным, только до вступления в силу
С просьбой «заморозить» цену в 60 евро на это время к Брюсселю обратился официальный Минск. Этот вопрос, по данным МИД Беларуси, обсуждался в Еврокомисии. В европейских структурах подтвердили, что будут делать все возможное, чтобы удовлетворить просьбу Минска, но только в рамках существующего законодательства,
«Принимая во внимание ограничения по времени и процедурные требования, повышение шенгенского визового сбора с 2 февраля 2020 отменить (заморозить) для граждан Беларуси невозможно», -
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Евросоюз не будет замораживать для Беларуси стоимость шенгенских виз на нынешнем уровне в 60 евро до вступления в силу визового соглашения.
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