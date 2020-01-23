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Шенген для белорусов временно подорожает до 80 евро: с 2 февраля и до июня

23.01.2020 19:30 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Евросоюз не будет замораживать для Беларуси стоимость шенгенских виз на нынешнем уровне в 60 евро до вступления в силу визового соглашения.

Через десять дней, 2 февраля, вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС, который помимо прочих изменений предусматривает увеличение визового сбора до 80 евро.

Для Беларуси это увеличение будет временным, только до вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

С просьбой «заморозить» цену в 60 евро на это время к Брюсселю обратился официальный Минск. Этот вопрос, по данным МИД Беларуси, обсуждался в Еврокомисии. В европейских структурах подтвердили, что будут делать все возможное, чтобы удовлетворить просьбу Минска, но только в рамках существующего законодательства, передает «Спутник».

«Принимая во внимание ограничения по времени и процедурные требования, повышение шенгенского визового сбора с 2 февраля 2020 отменить (заморозить) для граждан Беларуси невозможно», - цитирует сообщение представительства ЕС в Беларуси БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз не будет замораживать для Беларуси стоимость шенгенских виз на нынешнем уровне в 60 евро до вступления в силу визового соглашения.
 
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