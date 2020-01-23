Шенген для белорусов временно подорожает до 80 евро: с 2 февраля и до июня

Евросоюз не будет замораживать для Беларуси стоимость шенгенских виз на нынешнем уровне в 60 евро до вступления в силу визового соглашения.

Через десять дней, 2 февраля, вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС, который помимо прочих изменений предусматривает увеличение визового сбора до 80 евро.

Для Беларуси это увеличение будет временным, только до вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью .

С просьбой «заморозить» цену в 60 евро на это время к Брюсселю обратился официальный Минск. Этот вопрос, по данным МИД Беларуси, обсуждался в Еврокомисии. В европейских структурах подтвердили, что будут делать все возможное, чтобы удовлетворить просьбу Минска, но только в рамках существующего законодательства, передает «Спутник».