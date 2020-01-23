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В Быхове задержали подозреваемых в серии магазинных краж
Источник материала: Партизан
Подозреваемых в серии краж из магазинов Минской области задержали 19 января в Быхове после очередного ограбления. Об этом Б
Подозреваемых установили сотрудники Жодинского ГОВД. Ими оказались 41-летний и 31-летний ранее судимые жители Могилева.
Сначала криминальный дуэт отметился в Борисове, потом в Жодино и Марьиной Горке. В магазинах они воровали в основном товары бытовой химии, парфюмерию и средства гигиены. По информации оперативников, краденое мужчины планировали реализовать в Могилеве.
В настоящий момент задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Их действиям будет дана правовая оценка.
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Подозреваемых в серии краж из магазинов Минской области задержали 19 января в Быхове после очередного ограбления. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
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