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В Быхове задержали подозреваемых в серии магазинных краж

23.01.2020 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подозреваемых в серии краж из магазинов Минской области задержали 19 января в Быхове после очередного ограбления. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Подозреваемых установили сотрудники Жодинского ГОВД. Ими оказались 41-летний и 31-летний ранее судимые жители Могилева.


Сначала криминальный дуэт отметился в Борисове, потом в Жодино и Марьиной Горке. В магазинах они воровали в основном товары бытовой химии, парфюмерию и средства гигиены. По информации оперативников, краденое мужчины планировали реализовать в Могилеве.

В настоящий момент задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Их действиям будет дана правовая оценка.
 
Теги: Могилев
 
 
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Подозреваемых в серии краж из магазинов Минской области задержали 19 января в Быхове после очередного ограбления. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
 
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