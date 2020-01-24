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АЭС освободит нас от России?
Источник материала: Партизан
Вопрос энергетической безопасности сегодня для Беларуси стоит остро, как никогда раньше. Власти ищут новые источники импорта нефти и готовят к запуску Островецкую АЭС. Согласно официальным сообщениям, произойти это может уже в ближайшее время.
О том, насколько близок для нас час Х, когда АЭС начнет работать, и что следует делать, чтобы минимизировать последствия, в эфире «Беседы» говорят Светлана Калинкина и аналитик белорусского партии «Зеленые» Павел Горбунов.
Эксперт отметил, что в истории бывали случаи, когда полностью готовые атомные электростанции не начинали работу. Но решит ли это белорусские проблемы? Павел Горбунов обращает внимание, что атомная энергия – самая дорогая. Ее себестоимость составляет 11-18 центов за киловатт-час. Энергия, которую дает ветряк, установленный в деревне Грабники (Новогрудский район Гродненской области), стоит 3,5 цента. При этом потребности Беларуси – значительно меньше объема, который будет производить Островецкая АЭС. А найти покупателей – большая проблема.
Третий минус – атомная электроэнергия ставит под вопрос конкурентоспособность белорусских товаров в Евросоюзе.
«Сейчас страны всерьез обсуждают, что такое зеленая электроэнергия, что такое – серая и что такое – черная. Для Беларуси АЭС может быть плохой картой. Если, например, другие страны откажутся приобретать продукцию, сделанную с использованием черной энергии. И Беларусь будет заложником ситуации», – поясняет эксперт.
И еще один недостаток: топливо для АЭС должна поставлять Россия, от которой мы и так зависим в плане нефти. Что делать?
«Предстоит политическое решение отложить запуск. Причем решение это должно быть очень прагматичное. Это не должна быть условная новая война с Россией: вы нам топливо не даете, значит, мы вам АЭС не запустим. Надо выходить в нормальную сферу экономики, – высказался Павел Горбунов. – Надо понимать, что работа с Россией по завозу топлива – это новые проблемы с торговлей. Могут быть новые экономические войны за цену топлива, за утилизацию. Думаю, правительство Беларуси не заинтересовано себя еще больше привязывать к России».
Что будет, если Беларусь не запустит АЭС?
«Думаю, надо начать отдавать России кредит, за который станцию строили. Откуда взять на это деньги? Беларусь может найти несколько хороших партнеров. Это могут быть страны Евро юза, например, та же Литва
И это, подчеркивает собеседник, источник не единственный. Откуда еще можно взять деньги и как нам вырваться из энергетических объятий России? И что, если запуск все-таки состоится? з з «Беседы Светланы Калинкиной и аналитика белорусского партии «Зеленые» Павла Горбунова.
Специально для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть, «Беседа» запустила подкасты. Пока вы занима ь дома ими делами, ведете шину или просто не хо следить за мерцанием кадров – это для вас.
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Вопрос энергетической безопасности сегодня для Беларуси стоит остро, как никогда раньше. Власти ищут новые источники импорта нефти и готовят к запуску...
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