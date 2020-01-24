АЭС освободит нас от России?

О том, насколько близок для нас час Х, когда АЭС начнет работать, и что следует делать, чтобы минимизировать последствия, в эфире «Беседы» говорят Светлана Калинкина и аналитик белорусского партии «Зеленые» Павел Горбунов.

Эксперт отметил, что в истории бывали случаи, когда полностью готовые атомные электростанции не начинали работу. Но решит ли это белорусские проблемы? Павел Горбунов обращает внимание, что атомная энергия – самая дорогая. Ее себестоимость составляет 11-18 центов за киловатт-час. Энергия, которую дает ветряк, установленный в деревне Грабники (Новогрудский район Гродненской области), стоит 3,5 цента. При этом потребности Беларуси – значительно меньше объема, который будет производить Островецкая АЭС. А найти покупателей – большая проблема.

Третий минус – атомная электроэнергия ставит под вопрос конкурентоспособность белорусских товаров в Евросоюзе.





«Сейчас страны всерьез обсуждают, что такое зеленая электроэнергия, что такое – серая и что такое – черная. Для Беларуси АЭС может быть плохой картой. Если, например, другие страны откажутся приобретать продукцию, сделанную с использованием черной энергии. И Беларусь будет заложником ситуации», – поясняет эксперт.





И еще один недостаток: топливо для АЭС должна поставлять Россия, от которой мы и так зависим в плане нефти. Что делать?





«Предстоит политическое решение отложить запуск. Причем решение это должно быть очень прагматичное. Это не должна быть условная новая война с Россией: вы нам топливо не даете, значит, мы вам АЭС не запустим. Надо выходить в нормальную сферу экономики, – высказался Павел Горбунов. – Надо понимать, что работа с Россией по завозу топлива – это новые проблемы с торговлей. Могут быть новые экономические войны за цену топлива, за утилизацию. Думаю, правительство Беларуси не заинтересовано себя еще больше привязывать к России».





Что будет, если Беларусь не запустит АЭС?







«Думаю, надо начать отдавать России кредит, за который станцию ​​строили. Откуда взять на это деньги? Беларусь может найти несколько хороших партнеров. Это могут быть страны Евро юза, например, та же Литва





И это, подчеркивает собеседник, источник не единственный. Откуда еще можно взять деньги и как нам вырваться из энергетических объятий России? И что, если запуск все-таки состоится? з з «Беседы Светланы Калинкиной и аналитика белорусского партии «Зеленые» Павла Горбунова.





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