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«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

24.01.2020 00:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На торжественной церемонии во Дворце Независимости 23 января собралась, без преувеличения, научная элита страны. Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора. В зале были специалисты из разных областей: медики, журналисты, физики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Глава государства обратил внимание, что каждый из них внес значительный вклад в развитие государства. А сейчас перед ними стоит задача подготовить учеников, передать им знания и, безусловно, продолжать исследования. Ведь две главные силы, которые питают мощь любой страны, – это интеллект нации и культурные традиции. Также Александр Лукашенко напомнил, что разработки не должны быть оторваны от реальной жизни и потребностей экономики. А эта церемония – как раз повод для основательного разговора о состоянии белорусской науки и актуальности исследований, которые проводятся в нашей стране.

Юлия Бешанова продолжит.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Микробиологией теперь уже профессор Дмитрий Тапальский увлекся еще в начале тысячелетия. А в 2006-м уже руководил кафедрой Гомельского медуниверситета. Сфера интересов ученого носит максимально прикладной характер: вот уже семь лет он успешно решает проблему планетарного масштаба. В борьбе с суперинфекциями, устойчивыми к антибиотикам, использует творческий подход. Заразить саму болезнь – идея нетривиальная и уже успешно реализованная. Ученый создал так называемые бактериофаги – вирусы, которые уничтожают болезнетворные бактерии.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Дмитрий Тапальский, доктор медицинских наук:
Уже в серийное производство выпущены пластины для краниопластики и винты для стержневого аппарата внешней фиксации переломов, которые в стране успешно используются в травматологических стационарах.

Покрытие создано вакуумно-плазменным методом. Это тоненькая полимерная пленка, ее толщина порядка нескольких сотен нанометров. В этой полимерной пленке находится антибактериальный фактор: наночастицы серебра, антибиотики. Покрытие не изменяет свойств самого импланта, слегка заметно, но вместе с тем предотвращает размножение микробов на этих поверхностях.

Сегодня во Дворце Независимости был цвет белорусской нации. Интеллектуальная элита. Дипломы доктора наук вместе с Дмитрием Тапальским из рук Президента получили 11 человек. Еще семь ученых с сегодняшнего дня ко всем своим регалиям будут добавлять звучное «профессор».

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Чествование лучших «ученых мужей» в такой торжественной обстановке для Беларуси уже добрая традиция. Признание заслуг и особое доверие государства.

Александр Лукашенко: я убежден, ученым в Беларуси стать сложно

После официальной части Президент пригласил ученых к диалогу: возможность обсудить наболевшее, порадоваться за коллег и обратить внимание главы государства на требующее решения вопросы. Запретных тем не было, единственное условие, чтобы разговор сложился – откровенность.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы можете затронуть любой вопрос, но хотелось бы, чтобы это было от души. Чтобы был откровенный разговор с уклоном на науку, на вашу деятельность.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Что бы говорить о своих достижениях, Оксане Прибушене не нужны ни шпаргалки, ни заготовленные тексты. Врач-генетик так просто рассказывает о сложнейших медицинских манипуляциях. Доктор медицинских наук разработала систему диагностики, помогающую женщинам, которые носят под сердцем сразу нескольких малышей, родить их здоровыми.

Оксана Прибушеня: для меня это необыкновенный праздник

Технология действительно уникальная, осваивать методику к нам уже едут врачи из разных стран.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

– Я могу сказать, что в Украине такой методикой вообще никто не владеет. Недавно коллеги задавали вопрос, можно ли приехать поучиться. К нам приезжали коллеги учиться из Саранска (это Мордовия). Сейчас мы ведем переговоры с Казахстаном, они хотят поучиться, как это делается. То есть это редкие вещи.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

– Хорошо. У меня есть желание поближе познакомиться с такими результатами и с такой наукой вообще. Для меня многое удивительно.

Среди всех, кто в 2019 году защитил диссертацию, 77 медиков. Это 19,5 % от общего числа тех, кто получил ученую степень. Секрет успеха отрасли на поверхности: все исследования практически сразу внедряют в работу, многие ученые сами практикующие врачи.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Александр Лукашенко:
Что касается практикоориентированности и прочего, это жестокое мое требование. Нам разглагольствования никакие не нужны. Начиная от гуманитарных до естественных, точных наук нам нужны разработки ученых, которые можно применить у нас на деле.

Доктор физико-математических наук Сергей Лысенко в этой компании самый молодой профессор. Нетривиальный взгляд не только на науку выдает даже внешний вид ученого – кроссовки под официальный костюм. Мужчина изучает изменения климата и последствия природной переменчивости. Работа на стыке научных дисциплин.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Сергей Лысенко, доктор физико-математических наук:
Для каждой культуры известны оптимальные суммы температур и осадков за вегетационный период. С глобальным потеплением происходит смещение агроклиматических зон. Самая северная зона, которая наблюдалась до потепления, фактически ушла с территории Беларуси. На юге образовалась новая зона, которая по своим тепловым ресурсам характерна больше для севера Украины. Соответственно, все те культуры, которые там выращивались, теперь можно выращивать и в условиях Беларуси.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Яркий пример того, как должна работать вся система. Ученый должен идти кратчайшим путем: от теории к практике. Это одно из поручений Президента – исследования должны реально работать, а не пылиться на полках библиотек.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Александр Лукашенко:
Надо определиться, переговорить там, на месте, в Академии наук, с учеными на предмет реализации их открытий. Потому что приоритет был у руководителя Академии наук, и я попросил ученых больше мне не говорить о том, что они изобрели, а на практике, в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и так далее это не надо. Как не надо, если руководитель Академии наук принимает окончательное решение? Вот изобретение, вот открытие, его над внедрять – все, никто против быть не может. Правительство давно получило такое указание. Как оно работает, есть ли это на самом деле?

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Наука и технологии – единственно возможные пути для развития. Отечественные ученые не стоят на месте. В 2019 году высшая аттестационная комиссия дала зеленый свет почти 400 исследованиям. Вместе с тем, 47 диссертаций не получили одобрения ВАК. На отрицательные рецензии исследователи, как правило, подают апелляции. Пока – в тоже учреждение, которое «зарубило» проект. Так система работала еще в СССР. Но времена меняются. Сегодня в цене мобильность и умение совершенствоваться. Президент анализировал ситуацию по ходу встречи и призвал работать в оптимальном режиме.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Александр Лукашенко:
Давайте не будем торопиться принимать здесь решения. Давайте изучим этот вопрос на предмет соответствия классическим принципам. Если эта просьба рассудить, «у меня обида на тех, кто принял это решение» – надо исходить их того, что это должен сделать кто-то другой. Если ученые считают… вы спросите тех, чьи диссертации были отклонены.

Возьмите на контроль и посмотрите, чтобы Академия наук, правительство, ВАК без всяких личных или личностных подходов честно доложили. Нет – значит нет, оставим эту систему. Если вы сочтете, что это должна быть несколько другая система – ну что, жизнь развивается, на этом уровне мы освоили все, что планировали, двигаться надо вперед, конечно. Рассмотрим давайте этот вопрос, если в этом есть необходимость.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Наука в современном мире трансформировалась в главную силу, движущую общество по пути экономического, социального, культурного прогресса.

Но сегодня триумфаторы имели полное право не думать об этом и наслаждаться заслуженным успехом, отдыхать и осмыслять планы. После разговора с Президентом ученые еще долго не расходились. Уже без камер в честь праздника подняли бокалы с шампанским за новые достижения и свершения, которые обязательно будут.

«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Тапальский, Сергей Лысенко
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. На торжественной церемонии во Дворце Независимости 23 января собралась, без преувеличения, научная элита страны. Президент вручил дипломы...
 
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