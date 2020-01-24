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«Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На торжественной церемонии во Дворце Независимости 23 января собралась, без преувеличения, научная элита страны. Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора. В зале были специалисты из разных областей: медики, журналисты, физики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства обратил внимание, что каждый из них внес значительный вклад в развитие государства. А сейчас перед ними стоит задача подготовить учеников, передать им знания и, безусловно, продолжать исследования. Ведь две главные силы, которые питают мощь любой страны, – это интеллект нации и культурные традиции. Также Александр Лукашенко напомнил, что разработки не должны быть оторваны от реальной жизни и потребностей экономики. А эта церемония – как раз повод для основательного разговора о состоянии белорусской науки и актуальности исследований, которые проводятся в нашей стране.
Микробиологией теперь уже профессор Дмитрий Тапальский увлекся еще в начале тысячелетия. А в 2006-м уже руководил кафедрой Гомельского медуниверситета. Сфера интересов ученого носит максимально прикладной характер: вот уже семь лет он успешно решает проблему планетарного масштаба. В борьбе с суперинфекциями, устойчивыми к антибиотикам, использует творческий подход. Заразить саму болезнь – идея нетривиальная и уже успешно реализованная. Ученый создал так называемые бактериофаги – вирусы, которые уничтожают болезнетворные бактерии.
Дмитрий Тапальский, доктор медицинских наук:
Покрытие создано вакуумно-плазменным методом. Это тоненькая полимерная пленка, ее толщина порядка нескольких сотен нанометров. В этой полимерной пленке находится антибактериальный фактор: наночастицы серебра, антибиотики. Покрытие не изменяет свойств самого импланта, слегка заметно, но вместе с тем предотвращает размножение микробов на этих поверхностях.
Сегодня во Дворце Независимости был цвет белорусской нации. Интеллектуальная элита. Дипломы доктора наук вместе с Дмитрием Тапальским из рук Президента получили 11 человек. Еще семь ученых с сегодняшнего дня ко всем своим регалиям будут добавлять звучное «профессор».
Чествование лучших «ученых мужей» в такой торжественной обстановке для Беларуси уже добрая традиция. Признание заслуг и особое доверие государства.
После официальной части Президент пригласил ученых к диалогу: возможность обсудить наболевшее, порадоваться за коллег и обратить внимание главы государства на требующее решения вопросы. Запретных тем не было, единственное условие, чтобы разговор сложился – откровенность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что бы говорить о своих достижениях, Оксане Прибушене не нужны ни шпаргалки, ни заготовленные тексты. Врач-генетик так просто рассказывает о сложнейших медицинских манипуляциях. Доктор медицинских наук разработала систему диагностики, помогающую женщинам, которые носят под сердцем сразу нескольких малышей, родить их здоровыми.
Технология действительно уникальная, осваивать методику к нам уже едут врачи из разных стран.
– Я могу сказать, что в Украине такой методикой вообще никто не владеет. Недавно коллеги задавали вопрос, можно ли приехать поучиться. К нам приезжали коллеги учиться из Саранска (это Мордовия). Сейчас мы ведем переговоры с Казахстаном, они хотят поучиться, как это делается. То есть это редкие вещи.
– Хорошо. У меня есть желание поближе познакомиться с такими результатами и с такой наукой вообще. Для меня многое удивительно.
Среди всех, кто в 2019 году защитил диссертацию, 77 медиков. Это 19,5 % от общего числа тех, кто получил ученую степень. Секрет успеха отрасли на поверхности: все исследования практически сразу внедряют в работу, многие ученые сами практикующие врачи.
Александр Лукашенко:
Доктор физико-математических наук Сергей Лысенко в этой компании самый молодой профессор. Нетривиальный взгляд не только на науку выдает даже внешний вид ученого – кроссовки под официальный костюм. Мужчина изучает изменения климата и последствия природной переменчивости. Работа на стыке научных дисциплин.
Сергей Лысенко, доктор физико-математических наук:
Яркий пример того, как должна работать вся система. Ученый должен идти кратчайшим путем: от теории к практике. Это одно из поручений Президента – исследования должны реально работать, а не пылиться на полках библиотек.
Александр Лукашенко:
Наука и технологии – единственно возможные пути для развития. Отечественные ученые не стоят на месте. В 2019 году высшая аттестационная комиссия дала зеленый свет почти 400 исследованиям. Вместе с тем, 47 диссертаций не получили одобрения ВАК. На отрицательные рецензии исследователи, как правило, подают апелляции. Пока – в тоже учреждение, которое «зарубило» проект. Так система работала еще в СССР. Но времена меняются. Сегодня в цене мобильность и умение совершенствоваться. Президент анализировал ситуацию по ходу встречи и призвал работать в оптимальном режиме.
Александр Лукашенко:
Возьмите на контроль и посмотрите, чтобы Академия наук, правительство, ВАК без всяких личных или личностных подходов честно доложили. Нет – значит нет, оставим эту систему. Если вы сочтете, что это должна быть несколько другая система – ну что, жизнь развивается, на этом уровне мы освоили все, что планировали, двигаться надо вперед, конечно. Рассмотрим давайте этот вопрос, если в этом есть необходимость.
Наука в современном мире трансформировалась в главную силу, движущую общество по пути экономического, социального, культурного прогресса.
Но сегодня триумфаторы имели полное право не думать об этом и наслаждаться заслуженным успехом, отдыхать и осмыслять планы. После разговора с Президентом ученые еще долго не расходились. Уже без камер в честь праздника подняли бокалы с шампанским за новые достижения и свершения, которые обязательно будут.
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Новости Беларуси. На торжественной церемонии во Дворце Независимости 23 января собралась, без преувеличения, научная элита страны. Президент вручил дипломы...
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