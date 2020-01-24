Что будет, если поздно завтракать по выходным

Источник материала: Tut.by

« Здоровье Mail.Ru » рассказывает, как поздние завтраки по выходным нарушают привычный для организма ритм обмена веществ.



Фото: instagram.com/gotutby

Результаты исследования, проведенного учеными из Барселонского университета (Испания), опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи опросили более 1100 студентов из Испании и Мексики в возрасте от 18 до 25 лет. Участникам опроса нужно было указать, во сколько они обычно завтракают, обедают и ужинают в будни и выходные дни. Оказалось, что почти две трети респондентов в выходные едят в среднем на час позже, чем обычно, и больше всего этот сдвиг по времени касается именно завтрака, который плавно перемещается ближе к обеду.

Анализ собранных данных показал, что отклонение от привычного расписания приема пищи всего на два дня приводит к набору веса. Чем больше разница между временем завтрака, обеда и ужина по будням и по выходным дням, тем больше шансов на то, что у участника опроса с таким режимом питания наблюдается лишний вес или даже ожирение. Причем вне зависимости от калорийности питания, продолжительности и качества сна, а также уровня физической активности.

Так, к максимальному набору веса, согласно расчетам ученых, приводит разница между временем приема пищи в будни и в выходные — в три с половиной часа. К примеру, если человек в рабочие дни привык завтракать в 8 часов утра, а в субботу и воскресенье в первый раз садится за стол в 11.30.

У людей, которые так поздно завтракают по выходным, индекс массы тела (ИМТ) в среднем на 1,3 выше, чем у тех, чье расписание приемов пищи не меняется.

Как объяснила в интервью журналу NewScientist ведущий автор исследования Мария Фернанда Серон-Рухерио, причина связана с нарушением работы внутренних биологических часов (циркадных ритмов) организма, которые настроены на то, чтобы запускать процесс переваривания пищи в определенное время суток. Клетки уже запрограммированы на то, чтобы получать и расходовать энергию, поступающую в результате разложения питательных веществ. Однако в выходные, когда происходит сбой привычного ритма, обмен веществ замедляется, процесс переваривания пищи и расхода полученной из нее энергии нарушается и это приводит к накоплению жировой ткани. Серон-Рухерио предположила, что строгое соблюдение режима приема пищи во все дни недели может помочь похудеть.