В столице расцветет сакура: старт продаж дома «Токио» в комплексе «Минск Мир»

Источник материала: Виртуальный Брест

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Ханами - так называется японский праздник любования цветами. Во время ханами японцы радуются цветкам самых разных растений, но главным героем действия считаются все же цветки сакуры - по красоте и изяществу, на которых основаны эстетические принципы японской культуры, с ними не сравниться ничто! Свой цветок сакуры, которым можно будет любоваться не пять-шесть дней в году, а постоянно, теперь появится и в Минске - в понедельник, 27 января, стартуют продажи нового дома «Токио» в комплексе «Минск Мир» . Венчать здание будет декоративный элемент в форме цветка сакуры.





Дом «Токио» будет венчать декоративный элемент в форме цветка сакуры

Столичный комплекс «Минск Мир» вновь приковывает всеобщее внимание. Еще бы! Темпы строительства этого проекта, который получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы , впечатляют. На протяжении 15 дней стартуют продажи квартир уже в третьем доме – «Стамбул», «Александрия», а теперь и «Токио»!





Дом «Токио»

На этот раз вниманию покупателей предложен ДОМ «Токио», и есть миллион причин выбрать квартиру именно здесь!

Архитекторы уверяют, что выбор дома нужно начинать с квартала, в котором он расположен. Ведь многие преимущества определяются еще на стадии генплана. Квартал «Азия» – это юго-западная часть застройки, расположенная вдоль улицы Кижеватова, транспортной артерии города, которая позволяет как легко выехать в центр, так и оказаться на кольцевой. До площади Независимости – пять минут на машине!

В квартале «Азия» в продаже уже есть два дома – «Гонконг» и «Джакарта», и свободных квартир здесь практически не осталось – место пользуется большим вниманием покупателей!





Квартал «Азия»

Квартиры, расположенные с восточной стороны дома «Токио», будут иметь отличные виды на городской парк, который находится буквально в смежном квартале, и на Международный финансовый центр.

У вас есть дети? В «Азии» предусмотрена вся необходимая «детская» инфраструктура! Здесь будет построен детский сад с бассейном, а в соседнем квартале – сразу две современные школы с отличным спортивным городком и стадионом!

Во дворах всех домов – детские площадки, а закрытая от машин внутренняя территория квартала – зона безопасности для детских игр.





Во дворах всех домов квартала «Азия» – отлично оборудованные детские площадки с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

Мамам малышей, несомненно, понравится парк – прогуляться с ребенком под сенью его деревьев будет приятно и зимой, и летом. Ведь это 10 гектаров зеленых насаждений, тихих алей и скульптурных композиций, площадок для занятия спортом и выгула домашних животных.

Вы любите здоровый образ жизни? В «Азии» во дворах домов – спортивные площадки. Велодорожки связывают все кварталы комплекса «Минск Мир» в единую сеть, а любителям бега явно понравятся дорожки парка!





Любителям здорового образа жизни – спортивные площадки

Являетесь автовладельцем и беспокоитесь, получится ли пристроить свой автомобиль? По периметру квартала – многочисленные открытые парковки для машин, а с западной стороны запланировано строительство стоянок. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.





Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Предпочитаете релакс? Зоны отдыха в зеленых дворах квартала и парк по соседству – прекрасное место для уединения в тишине, созерцания природы и погружения в собственные мысли.

Живете активной жизнью? В квартале будут кафе и магазины, объекты сферы услуг и тренажерные залы.

А главное – всем жителям доступны преимущества комплекса «Минск Мир», города в городе, который создается буквально на наших глазах. Решайтесь, воспользуйтесь новой реальностью белорусской столицы!

Здесь все необходимое – в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.





Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

Покупайте квартиру – и смотрите, как продвигается строительство комплекса с помощью видео-тура на сайте застройщика !

Кстати, строительство дома «Токио» уже началось. А срок его сдачи – третий квартал 2021 года. Новоселья не за горами!

Дом «Токио» – это энергия драйва города, в честь которого он назван. Он такой же яркий и завораживающий, современный и высокотехнологичный, продуманный и комфортный. Это – ваш выбор!





Дом «Токио»

В нем 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки.

Свободная планировка квартир предполагает возможность модификации пространства. И чем больше вариантов у человека, тем быстрее он найдет то, что подходит именно ему. По мнению архитекторов, эта закономерность особенно важна на небольших площадях.

В «Токио» квартиры размером от 30 до 74 квадратных метров. И для каждой есть возможность разработать варианты модификации. Пример? Студия площадью около 40 метров может быть реализована и как «евродвушка», и как стандартная однокомнатная квартира за счет изменения месторасположения кухни.

– Мы все разные и привыкли к разной организации пространства, в которой чувствуем себя максимально удобно. В «Токио» есть модификации, которые позволяют даже сделать отдельный санузел в спальной комнате! То есть максимум вариабельности планировочной структуры, который применен в этом доме, позволяет каждому найти подходящий для себя вариант. Для типового этажа существует 53 варианта возможных планировочных решений! Это то пространство, в котором мы живем, и оно должно быть организовано с учетом желаний, характера, привычек владельца, – убеждена архитектор Екатерина Темнова, участвовавшая в проектировании дома «Токио».





Архитектор Екатерина Темнова

Почувствуйте себя в таунхаусе – выбирайте квартиру на первом этаже! Это шесть изолированных помещений с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков. Ваш дом – и ваша территория!

Хотите много света и воздуха? В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.





Все квартиры дома «Токио» с панорамными окнами и застекленными лоджиями

С какой стороны заходить в свой дом вам удобнее? В доме предусмотрено два выхода - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в зеленый двор. Главный вход с пандусом, а вся входная группа отделана керамогранитной плиткой. Возле дома предусмотрены велопарковки.

Встречаете гостей? Спуститесь в вестибюль! Красивое и просторное лобби получит эксклюзивный дизайн, в том числе гранитные полы и порталы лифтов. Здесь же – стойка рецепции для консьержа, зона встречи гостей и курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.









Дизайнерское лобби дома «Токио»

Хотите квартиру на 25 этаже? Высота потолков здесь 3 метра, а виды просто потрясающие! В доме «Токио» любой этаж не проблема – три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя OTIS и поднимут, и спустят вниз быстро и комфортно. К слову, лифтовой холл – в середине секции, так что жителям гарантировано гармоничное восприятие пространства общественных помещений.

Дом «Токио» во всех отношениях – отличный выбор!

Если давно мечтали о собственном столичном жилье – самое время осуществить желаемое! Ведь старт продаж – это лучшие условия для покупки квартир!

На принятие решения для тех, кто рассчитывал на длительную рассрочку и все еще колеблется – осталась всего неделя! Ведь рассрочка на 10 лет в комплексе «Минск Мир» на прежних условиях продлена только до конца января!

Длительная рассрочка от застройщика – очень удобный финансовый инструмент для семей с постоянным доходом. Для покупки необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита в размере до 40 тысяч рублей, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в новом доме «Токио» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Возьмите свой билет в «Токио» на самом старте продаж!