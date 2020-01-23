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Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов

24.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов

С 23 по 29 января  профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В Витебской области с участием пешеходов с начала 2020 года произошло 14 аварий, в которых 3 человека погибли и 12 получили ранения различной степени тяжести. 6 дорожно-транспортных происшествий произошли по вине самих пешеходов, в которых 3 человека погибли и 4 ранено. 2 аварии произошли по вине нетрезвых пешеходов, в них 1 человек ранен и 1 погиб.

По причине нарушений правил проезда пешеходных переходов на территории Витебской области произошло 6 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Так, только за один день 11 января в области произошло 3 ДТП с участием пешеходов.

Трагические происшествия произошли по причине невнимательности и банального несоблюдения Правил дорожного движения, как водителями транспортных средств, так и пешеходами. Это и превышение установленной скорости движения, невнимательность при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, проезд на запрещающий сигнал светофора отвлечение на разговоры по мобильному телефону водителями во время движения.

Большинство пострадавших в дорожных авариях пешеходов также проигнорировали элементарные требования дорожной безопасности: пересекали проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, шли в темное время суток по проезжей части, не обозначив себя световозвращающими элементами.

Исследования специалистов в этом направлении показывают, что в 90% случаев пешеходы нарушают ПДД сознательно, причем главный мотив нарушения — спешка. Внезапное появление человека на пути движения автомобиля осложняет водителю задачу предотвратить наезд. Статистика ДТП показывает, что в большинстве таких случаев водители вообще не замечали бегущего через дорогу человека.

Значительная часть аварий происходит в темное время суток, поскольку пешеход видит автомобиль с включенными фарами, а водитель не видит пешехода. Многие пешеходы этого не знают, чем и подвергают себя опасности.

Подъезжая к пешеходному переходу, водитель должен внимательно наблюдать  за поведением пешеходов или водителей других транспортных средств. Если движущийся рядом автомобиль затормозил, то возможно, что он останавливается, чтобы пропустить пешехода, поэтому в этой ситуации целесообразно притормозить и, убедившись в отсутствии пешеходов, продолжать дальнейшее движение.

Госавтоинспекция Шарковщинского РОВД настоятельно рекомендует предоставлять информацию в подразделения ГАИ видеофайлов с видеорегистраторов зафиксировавших факт не предоставление преимущества в движении пешеходам на не регулируемых пешеходных переходах в двух месячный срок со дня совершения правонарушения.

 

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