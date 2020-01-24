Личный кабинет в ЕРИП: зачем нужен и как в нем работать

Источник материала: Новости Волковыска

В общереспубликанской платежной системе ЕРИП работает дистанционный сервис Личный кабинет.

Для чего он нужен? Об этом пишет портал коммунальной грамотности.

1. Чтобы управлять своими услугами ЕРИП (группировать, удалять и добавлять новые услуги, делиться услугами с родственниками и знакомыми, чтобы они также могли получать информацию о них и т.д.)

Обращаем внимание: добавить лицевой счет за жилищно-коммунальные услуги Вы можете в том случае, если являетесь владельцем лицевого счета.









2. Иметь возможность переходить с бумажного извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги на электронный (жировка будет приходить на электронный адрес) и наоборот.





3. Просматривать детальную информацию по жилищно-коммунальным услугам: объемам потребления услуг, выставленным суммам требований и др.

Обращаем внимание: при первом входе в Личный кабинет ЕРИП информацию о жилищно-коммунальных услугах ЕРИП предоставляет за последние 6 календарных месяцев. При последующих входах – за последние 12 календарных месяцев.





4. Вводить показания счетчиков индивидуального учета холодной и горячей воды.





5. Настроить получение уведомлений о выставленных счетах на оплату и совершенных операциях оплаты услуг ЕРИП: на адрес электронной почты, Viber или Telegram).

Зарегистрироваться в Личном кабинете ЕРИП можно на сайте https://erip.raschet.by/

Для пользования Личным кабинетом ЕРИП не нужно устанавливать специальное программное обеспечение, используйте актуальные версии браузеров Microsoft Edge, Firefox 62.0 и выше, Opera 53.0 и выше, Safari 5.0 и выше, Google Chrome 65.0 и выше.