Сарай с теплыми полами и зимней теплицей: опыт строительства каркасного хозблока своими руками

Источник материала: Tut.by

Тех, кто ждет не дождется начала дачного сезона, растит рассаду на окне и мечтает о собственной теплице или курятнике, эта статья, возможно, подтолкнет к решительным действиям. В ней мы расскажем об опыте строительства хозблока, в котором есть и теплица, и кухня для заготовок, погреб, винокурня и курятник с выгулом, навес для коптильни, сушилки и садового инвентаря.



Фото: forumhouse.ru

Герой материала Алексей прошлым летом решился на строительство целого хозяйственного комплекса под одной крышей в Подмосковье. Своими соображениями и заметками по ходу строительства он делился на строительном форуме forumhouse.ru .



Фото: forumhouse.ru

Необходимость хозблока назрела давно: Алексей после завершения строительства дома в деревне завел кур под легким навесом. Эксперимент удался, большая семья (у героя материала трое детей) ежедневно получала до двух десятков свежих яиц. Поэтому к зиме несушкам понадобился большой и теплый курятник.



Фото: forumhouse.ru





Идея развилась настолько, что кроме курятника решили сделать еще и теплицу с круглогодичным выращиванием овощей. В проект внесли винокурню, навес для коптильни, сушилки и инвентаря. Это не считая погреба, который уже был на участке, и его тоже решили взять под крышу. Размер у строения получился солидный — 13×7 метров по фундаменту.

Фундамент делали с учетом, что строение будет легким каркасным. Грунты позволили сделать его бюджетным, мелкозаглубленным (на него ушло всего 24 мешка цемента и самосвал гравия). Фундамент обклеили пенопластом ППС16 50 мм с двух сторон. Внутрь фундамента засыпали грунт с послойной трамбовкой. Залили столбики под навес.













Уложили канализационные трубы для кухни, курятника и теплицы. По центру теплицы установили лоток для приема воды.

Провели водопровод. После этого разложили пенопласт, а по нему раскатали трубы теплых полов. На семь контуров теплого пола потребовалось 450 метров трубы. Сразу их подключили к гребенке, опрессовали и проверили на герметичность. Поверх труб сделали бетонную стяжку.

На ближайшей пилораме Алексей заказал для каркаса пиломатериалы естественной влажности, так как сухой материал не вписывался в бюджет.



Фото: forumhouse.ru









Пилили доски под размер на месте и сразу собирали стены каркаса. Когда была готова стропилка, приступили к кровельным работам. Крыша получалась двухсоставная: над теплицей укладывали поликарбонат, над остальной частью — битумную черепицу по сплошному настилу из плит ОСП.

Стропила, на которые ложится поликарбонат, предварительно покрасили и оклеили специальной лентой, чтобы отсечь от дерева конденсат.













Шаг стропил подгонялся под ширину листа 2100 мм, учитывая зазор 8 мм на терморасширение. Листы поликарбоната на стыке ложатся на ленту, сверху прижимаются алюминиевой планкой с профильной резинкой.

Для крепления поликарбоната использовали саморезы со специальными шайбами — у них два контура изоляции: наружный и для шурупа.



Фото: forumhouse.ru



Фото: forumhouse.ru

Стены хозблока для минимизации затрат на обогрев Алексей утеплил каменной ватой (150 мм). Силовая обшивка из ОСП будет и декоративной обшивкой стен изнутри. В крыше — 200 мм утеплителя. Электропроводка и прочие коммуникации разведены открытым способом по стенам.



Фото: forumhouse.ru



Фото: forumhouse.ru

В теплице вместо стен Алексей установил двухкамерные окна в 70-м профиле ПВХ. Они «бэушные», достались за копейки.

Отопление подведено от дома подземной теплотрассой — теперь газовый котел в доме греет еще и хозблок. Система прошла испытания — все работает, как и было задумано. К заморозкам куры справили новоселье, а Алексей подготовился выращивать рассаду. В планах — выращивать зелень, пряные травы, огурцы, томаты, перцы, баклажаны, дыни и арбузы.



Фото: forumhouse.ru







После Нового года в теплице появилось освещение, Алексей приступил к обустройству грядок. Если вы думаете, что это для этого Алексей будет засыпать на пол грунт, то вы сильно ошибаетесь. Грядки будут… на колесах! Почему именно такие? Вот что по этому поводу пишет хозяин теплицы.



Фото: forumhouse.ru





Это позволит вывезти и проморозить грунт от всех вредителей. Также будет проще его заменить. Можно группировать грядки по площади: поставить вдоль, поперёк, сдвинуть в ряд, поставить вместе, грядки разной высоты расположить каскадом, изменить ширину проходов, оптимально поставить под свет. При необходимости можно освободить все помещение, обработать его от вредителей, изменить планировку, поменять назначение, провести ремонт.

Земля в передвижной грядке не будет перегреваться, а зимой их можно будет отодвинуть подальше от холодной зоны у окон. И еще что важно: так сохраняется конвекция воздуха по всей площади теплого пола.