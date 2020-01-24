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Сарай с теплыми полами и зимней теплицей: опыт строительства каркасного хозблока своими руками
Источник материала: Tut.by
Тех, кто ждет не дождется начала дачного сезона, растит рассаду на окне и мечтает о собственной теплице или курятнике, эта статья, возможно, подтолкнет к решительным действиям. В ней мы расскажем об опыте строительства хозблока, в котором есть и теплица, и кухня для заготовок, погреб, винокурня и курятник с выгулом, навес для коптильни, сушилки и садового инвентаря.
Герой материала Алексей прошлым летом решился на строительство целого хозяйственного комплекса под одной крышей в Подмосковье. Своими соображениями и заметками по ходу строительства он делился на строительном форуме
Необходимость хозблока назрела давно: Алексей после завершения строительства дома в деревне завел кур под легким навесом. Эксперимент удался, большая семья (у героя материала трое детей) ежедневно получала до двух десятков свежих яиц. Поэтому к зиме несушкам понадобился большой и теплый курятник.
Идея развилась настолько, что кроме курятника решили сделать еще и теплицу с круглогодичным выращиванием овощей. В проект внесли винокурню, навес для коптильни, сушилки и инвентаря. Это не считая погреба, который уже был на участке, и его тоже решили взять под крышу. Размер у строения получился солидный — 13×7 метров по фундаменту.
Фундамент делали с учетом, что строение будет легким каркасным. Грунты позволили сделать его бюджетным, мелкозаглубленным (на него ушло всего 24 мешка цемента и самосвал гравия). Фундамент обклеили пенопластом ППС16 50 мм с двух сторон. Внутрь фундамента засыпали грунт с послойной трамбовкой. Залили столбики под навес.
Уложили канализационные трубы для кухни, курятника и теплицы. По центру теплицы установили лоток для приема воды.
Провели водопровод. После этого разложили пенопласт, а по нему раскатали трубы теплых полов. На семь контуров теплого пола потребовалось 450 метров трубы. Сразу их подключили к гребенке, опрессовали и проверили на герметичность. Поверх труб сделали бетонную стяжку.
На ближайшей пилораме Алексей заказал для каркаса пиломатериалы естественной влажности, так как сухой материал не вписывался в бюджет.
Пилили доски под размер на месте и сразу собирали стены каркаса. Когда была готова стропилка, приступили к кровельным работам. Крыша получалась двухсоставная: над теплицей укладывали поликарбонат, над остальной частью — битумную черепицу по сплошному настилу из плит ОСП.
Стропила, на которые ложится поликарбонат, предварительно покрасили и оклеили специальной лентой, чтобы отсечь от дерева конденсат.
Шаг стропил подгонялся под ширину листа 2100 мм, учитывая зазор 8 мм на терморасширение. Листы поликарбоната на стыке ложатся на ленту, сверху прижимаются алюминиевой планкой с профильной резинкой.
Для крепления поликарбоната использовали саморезы со специальными шайбами — у них два контура изоляции: наружный и для шурупа.
Стены хозблока для минимизации затрат на обогрев Алексей утеплил каменной ватой (150 мм). Силовая обшивка из ОСП будет и декоративной обшивкой стен изнутри. В крыше — 200 мм утеплителя. Электропроводка и прочие коммуникации разведены открытым способом по стенам.
В теплице вместо стен Алексей установил двухкамерные окна в 70-м профиле ПВХ. Они «бэушные», достались за копейки.
Отопление подведено от дома подземной теплотрассой — теперь газовый котел в доме греет еще и хозблок. Система прошла испытания — все работает, как и было задумано. К заморозкам куры справили новоселье, а Алексей подготовился выращивать рассаду. В планах — выращивать зелень, пряные травы, огурцы, томаты, перцы, баклажаны, дыни и арбузы.
Земля в передвижной грядке не будет перегреваться, а зимой их можно будет отодвинуть подальше от холодной зоны у окон. И еще что важно: так сохраняется конвекция воздуха по всей площади теплого пола.
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Опыт строительства теплого каркасного хозблока с теплицей.
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