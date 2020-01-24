Беларусь за 11 месяцев увеличила экспорт агропродовольственной продукции до 5 миллиардов долларов

Источник материала: Ежедневник





В январе-ноябре 2019 года организациями Беларуси поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму 4,99 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В январе-ноябре 2019 года организациями Беларуси поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму 4,99 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года



По итогам работы за 2019 год экспорт ожидается экспорт в объеме 5,49 миллиардов долларов, сообщил в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия..

География экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания за 11 месяцев 2019 года охватывает 99 стран мира против 95 в соответствующем периоде 2018 года, в том числе молока и молокопродуктов – 56 стран, мяса и мясопродуктов – 22 страны. Перечень освоенных стран в 2019 году пополнился 12 новыми: Афганистан, Ангола, Гвинея, Кения, Мавритания, Уганда, Белиз, Куба, Уругвай, Люксембург, Албания, Босния и Герцеговина.

Предприятиями Беларуси поставлена молочная продукция на шесть новых рынков Азии: Индонезию, Афганистан, Таиланд, Индию,Тайвань, Корею.

Доля Российской Федерации в общем объеме экспорта по сравнению с 11 месяцами 2018 года снизилась на 0,9 процентных пункта и составила 78,2% или 3,9 миллиардов долларов.

Доля Китая в общем объеме экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составила 2,3% и выросла на 0,7 процентных пункта. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на китайский рынок за январь-ноябрь 2019 года достиг 114,4 миллионов долларов, что на 52,6% превысило объемы экспорта в соответствующем периоде 2018 года.

Среди стран дальнего зарубежья основной объем экспорта продовольствия приходится на страны Европейского союза – 44% или 220,02 миллионов долларов (102,1% к январю-ноябрю 2018 года), из которых основными импортерами являются Литва, Польша, Германия, Латвия и Нидерланды. В январе-ноябре 2019 года продовольственная продукция поставлялась в 21 страну Европейского союза.

В страны Азии и Океании, которые занимают 33% в экспорте в страны дальнего зарубежья, за 11 месяцев поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму 169,5 миллионов долларов (120,7% к январю-ноябрю 2018 года). Белорусскими организациями освоены 2 новых азиатских рынка – Афганистан и Таиланд.

В страны Африки экспортировано сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму 4,06 миллионов долларов.

В страны Америки и Карибского бассейна экспортировано сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму 6,28 миллионов долларов. Соединенные Штаты Америки являются основным импортером белорусского продовольствия, на долю которых приходится 82% экспорта или 5,13 миллионов долларов. По сравнению с анализируемым периодом 2018 года сельскохозяйственная продукция и продукты питания поставлена на 3 новых рынка стран Америки и Карибского бассейна – Белиз, Кубу и Уругвай.