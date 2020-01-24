Бал фальсификаторов. Как Николай II в Великой Отечественной побеждал

Источник материала: Аргументы и факты

Семимильными шагами возрождаются духовность и исторические традиции на просторах нашей необъятной Родины. Пока в крупнейшем бассейне Северного Кавказа прекратили допуск женщин для купания по их же собственным многочисленным просьбам, в сибирском Омске состоялось мероприятие в честь человека, внесшего крупнейший вклад в победу Великой Отечественной войне — императора Николая II.

«Императорский Бал к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»

Целью II-го Императорского Бала, проведенного 12 января, была заявлена «популяризация культурных и духовно-нравственных ценностей на примере служения Отечеству Императора Николая II и Его Семьи, приобщение соотечественников к великой истории нашей страны».

Организаторами бала выступили Комитет «Царские дни на Омской земле» совместно с Омским отделением Общества исторического просвещения «Двуглавый Орел».

«Второй Императорский Бал был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и личному вкладу Императора Николая Александровича Романова в промышленное и научно-техническое развитие нашей страны в начале XX века, которое сыграло значительную роль в Победе русского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., — говорится в сообщении, размещенном на сайте общества «Двуглавый Орел». — Почетными гостями были представители Омской Епархии протоиерей Димитрий Олихов и протоиерей Александр Алексеев, представители городской администрации».

К сожалению, до данного бала не дожили замечательные писатели Илья Ильф и Евгений Петров — побывай они на омском балу, вне всяких сомнений, именно происходящее на нем вошло бы в роман «Золотой теленок» в качестве описание легендарного собрания членов «Союза меча и орала».

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Николай II в образе старшины Васкова?

«Бал традиционно начался с торжественного входа всех участников и гостей в зал под звуки полонеза. Почетный караул казаков внес исторические Имперские Флаги. После чего под гимн-молитву „Боже Царя Храни“ были внесены портреты Царской семьи, — говорится в публикации на сайте общества «Двуглавый Орел». — Ведущая Бала Виктория Сухотина совместно с омским историком-краеведом Александром Лосуновым рассказали зрителям о научно-технических достижениях Российской Империи в конце XIX — начале XX вв., об определяющей роли в этом развитии Государя Императора Николая II. Их повествование сопровождалось историческим видеорядом и исполнением патриотических песен. Были показаны отрывки из фильмов „Николай II. Опережая время“, „А зори здесь тихие“ и др».

Какое отношение к Николаю II имеет фильм «А зори здесь тихие», остается загадкой. Но если император, по версии организаторов бала, внес вклад в победу над фашизмом, почему бы не предположить, что Лиза Бричикина — это царевна Анастасия, а старшина Федот Васков — сам чудесно спасшийся Николай Александрович Романов?

«Закончилось мероприятие праздничным фейерверком в честь Рождества Христова и Государя Императора Николая II и его семьи, — сообщают устроители бала. — Задачей организаторов было в привлекательной торжественной форме донести до гостей величие русской истории и величие подвига Императора Николая II».

Император и «Бессмертный полк»

Пожалуй, впервые широкая публика столкнулась с тезисом о важнейшей роли императора в победе в Великой Отечественной войне благодаря бывшему прокурору Крыма и депутату Государственной Думы Наталье Поклонской, которая 9 мая 2016 года прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой Николая II в руках. На вопросы журналистов о том, какое отношение царь имеет к Великой Отечественной войне она заявила, что очень много ветеранов вспоминают, что Пресвятая Богородица и государь Николай Александрович являлась к ним в военные годы и в страшных безвыходных ситуациях спасали им жизни.

В качестве примера Поклонская вспомнила фронтовую историю одного из ветеранов Сакского района Крыма, который уже ушел из жизни. «Он как-то мне сказал, как хорошо было бы, чтобы в „Бессмертном полку“ был портрет нашего государя, который помог однажды нам. Я горда тем, что шла в „Бессмертном полку“ и несла чудотворную икону нашего государя, который помогал в годы Великой Отечественной войны нашим фронтовикам, нашим героям», — цитировало госпожу Поклонскую РИА Новости.

Культ царя действительно был распространен в русских подразделениях, воевавших в годы Второй мировой войны — например, в казачьих частях СС, а также в некоторых формированиях армии генерала Власова. Невольно задаешься вопросом: а может, госпожа Поклонская по рассеянности перепутала фронтовиков?



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Имперское чудо: война без винтовок и патронов

Если же сформулировать суть теории о «Царе-победителе», то она будет выглядеть примерно так: при Николае II реализованы грандиозные проекты, которые и позволили впоследствии выиграть Великую Отечественную войну. В их числе, в частности, называются строительство Транссиба, Мурманской железной дороги, Северного морского пути, кораблей императорского военно-морского флота.

Участник императорского бала историк Александр Лосунов заявил, что заложенный императором потенциал «дал о себе знать спустя 23 года после его смерти», и назвал это чудом. Как известно, в 1914 году Российская империя вступила в Первую мировую войну. Император Николай II, уже переживший позор поражения в русско-японской войне, считал свою страну вполне подготовленной к борьбе с сильнейшими европейскими державами.

«Еще в 1907 г. был разработан план пополнения запасов нашей армии и отпущены кредиты. Кредиты эти возрастали, как это ни странно, часто по инициативе комиссии государственной обороны, а не военного ведомства. Вообще же ни Государственная Дума, ни министерство финансов никогда не отказывали и не урезывали военных кредитов. В течение управления Сухомлинова ведомство получило особый кредит в 450 миллионов рублей и не израсходовало из них 300 миллионов! До войны вопрос о способах усиленного питания армии боевыми припасами после израсходования запасов мирного времени даже не подымался... Между тем уже к октябрю 1914 года иссякли запасы для вооружения пополнений, которые мы стали получать на фронте сначала вооруженными на 1/10, потом и вовсе без ружей. Главнокомандующий Юго-западным фронтом телеграфировал в Ставку: „источники пополнения боевых припасов иссякли совершенно. При отсутствии пополнения придется прекратить бой и выводить войска в самых тяжелых условиях..."».

Что же за революционер и смутьян такое пишет? Это не кто иной, как будущий командующий Белой армией Антон Деникин отразил такую картину в своих «Очерках русской смуты».

Вот что Деникин сообщает о пользовавшемся полным доверием императора военном министре Сухомлинове: «Когда в августе 1917 года на скамью подсудимых сел виновник военной катастрофы, личность его произвела только жалкое впечатление. Гораздо серьезнее, болезненнее встал вопрос, как этот легкомысленный, невежественный в военном деле, быть может, сознательно преступный человек мог продержаться у кормила власти 6 лет. Какая среда военной бюрократии — „к добру и злу постыдно равнодушная“ — должна была окружать его, чтобы сделать возможным и действия и бездействия, шедшие неуклонно и методично ко вреду государства».



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«Приходилось отправлять в окопы безоружных»

«Весна 1915 г. останется у меня навсегда в памяти. Великая трагедия русской армии — отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов, — пишет генерал. — Помню сражение под Перемышлем в середине мая. Одиннадцать дней жестокого боя 4-ой стрелковой дивизии... Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали — нечем... Господа французы и англичане! Вы, достигшие невероятных высот техники, вам небезынтересно будет услышать такой нелепый факт из русской действительности: когда после трехдневного молчания нашей единственной шестидюймовой батареи ей подвезли пятьдесят снарядов, об этом сообщено было по телефону немедленно всем полкам, всем ротам, и все стрелки вздохнули с радостью и облегчением...»

А вот еще один «недоброжелатель» — военный атташе британского посольства генерал-майора Альфред Нокс, писавший в своей книге «Вместе с русской армией. 1914–1917»: «Командующий 6-й армией, расквартированной в Петрограде, заявил на совещании 9 декабря [1914 года], что ему приходится отправлять новобранцев к фронту, выдавая по одной винтовке на троих». В следующей главе британец продолжает: «Особенно сказывалась нехватка винтовок. Приходилось отправлять в окопы безоружных, которые вынуждены были дожидаться, пока их товарищей не убьют или не ранят, чтобы забрать у них оружие».

Идет время, страна теряет сотни тысяч солдатских жизней, и, очевидно, ситуация меняется?

Вот какую картину фиксирует Нокс: «Генерал Сухомлинов продолжал, что в январе 1915 в армию вольётся контингент численностью 1,4 млн рекрутов призыва 1914 г., и винтовки больше не будут проблемой, так как „они уже заказаны и находятся в пути из Америки“. Это было полным искажением фактов. Контракт на закупки американских винтовок всё ещё не был подписан, и ещё 18 месяцев они так и не прибыли в страну!»

А вот реалии фронта 1915 года: «Командиру одного артиллерийского дивизиона XXI-го армейского корпуса во время отхода русской 1-й армии от Нарева выдавалось в день всего 50 снарядов на 18 орудий. Его предупредили, что в случае превышения этого количества он поплатится своей карьерой. Дивизион этого офицера действовал в районе между Рожаном и Островом. В это время в пехотные части поступили 1800 солдат пополнения. Все они прибыли безоружными, и их разместили на правый фланг русских войск, и мой собеседник сам видел, как примерно 1600 солдат из той партии пополнения огнём неприятельских орудий «были размазаны в кашу».



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Танков нет, самолеты чужие и устаревшие

«Могучая Российская империя», вступив в Первую мировую войну, не просто не имела винтовок, патронов, артиллерийских снарядов, но даже не имела возможности их самостоятельного производства в достаточном количестве и вынуждена была покупать оружие у иностранцев за золото.

В то время как Англия, Франция и Германия вводили в бой свои танки, в России подобный вид вооружений отсутствовал в принципе. Существовал он лишь на уровне конструкторских разработок, ни одна из которых так и не была введена в серийное производство.

К началу Первой мировой войны Императорский военно-воздушный флот был самым большим в мире и насчитывал 263 аэроплана. А вот квалифицированных летчиков в России было всего 129. Председатель Госдумы Михаил Родзянко в июне 1916 года писал: «В то время как немцы летают над нами, как птицы, и забрасывают нас бомбами, мы бессильны с ними бороться...»

Когда заходит речь о самолетах, чаще всего вспоминают о знаменитых бомбардировщиках «Илья Муромец» конструкции Игоря Сикорского. Но вот что о них писал генерал Брусилов: «Знаменитые „Ильи Муромцы“, на которых возлагалось столько надежд, не оправдали себя. Нужно полагать, что в будущем, значительно усовершенствованный, этот тип самолётов выработается, но в то время существенной пользы он принести не мог». Дело в том, что это самолет изначально задумывался как пассажирский, а не военный, и имел массу технических недостатков. Подавляющее большинство машин выходило из строя в результате аварий.

Основную массу авиапарка Российской империи составляли французские «Ньюпоры» и «Фарманы» с изношенной материальной частью. Русские ВВС полностью зависели от поставок комплектующих из-за рубежа. Массового производства авиадвигателей в стране не было, и до конца войны оно так и не появилось.

Поставки техники из-за рубежа ситуацию не спасали — союзники снабжали Россию устаревшей техникой, в то время как мировая авиация в 1914-1917 году сделала решительный рывок вперед.

Зачем-то все пришлось делать

Зачем же тогда страна вынуждена была проходить через ускоренную индустриализацию, если все было построено императором? Для чего большевики осуществляли план ГОЭЛРО, строили ДнепроГЭС, Турксиб, Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский и Харьковский тракторный заводы? За период второй пятилетки 1933–1937 годов в строй были введены 4500 промышленных предприятий. И это лишь малая часть преобразований, осуществленных в стране накануне Великой Отечественной войны.

Последний император Николай II свою мировую войну проиграл безоговорочно. Большевикам пришлось не просто нагонять ведущие державы — они многое создавали с нуля. Беспросветная бездарность последних лет существования русской монархии не дает покоя ее адептам, но это не дает им права претендовать на причастность к Великой Победе, осуществленной совершенно другими людьми на новом историческом этапе.

Попытки объявить Николая II творцом победы в Великой Отечественной войне — это фальсификация истории, по своей бессовестности ничуть не уступающая потугам украинских, польских, прибалтийских деятелей.