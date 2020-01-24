В соответствии с частью 1 пункта 1 статьи 222 Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь (в ред. Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» от 30 декабря 2018 г. № 159-З) налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц плательщики обязаны представить не позднее 31 марта 2020 года в отношении следующих доходов:

От продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента) имущества

1.1. от продажи или иного возмездного отчуждения транспортныхсредств:

— 2-го и более автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3 500 кг и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического транспортного средства;

— любого автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3 500 кг (например, грузового автомобиля);

— любого автомобиля, число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь (например, автобуса).

ВНИМАНИЕ: Доходы, полученные от возмездного отчуждения полученных по наследству транспортных средств, освобождаются от подоходного налога независимо от периодичности их отчуждения в течение календарного года.

1.2. от продажи или иного возмездного отчуждения объектов недвижимости:

— в течение 2014-2019 гг. (пяти последних лет) более одной квартиры, более одного жилого дома с хозяйственными постройками (при их наличии), более одной дачи, более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии), более одного гаража, более одного машино-места, более одного земельного участка, принадлежащих физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество).

— в течение 2019 года одного и более объектов недвижимости, не относящихся к квартире, жилому дому с хозяйственными постройками (при их наличии), даче, садовому домику с хозяйственными постройками (при их наличии), гаражу, машино-месту, земельному участку. К таким объектам, например, относятся торговые, офисные и административные помещения.

ВНИМАНИЕ: Доходы от возмездного отчуждения указанных выше объектов недвижимости, полученных по наследству, освобождаются от подоходного налога.

1.3. от продажи или иного возмездного отчуждения доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу.

В виде дарения

Получившие в течение 2019 года в дар от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, денежные средства и (или) иное имущество, в том числе недвижимое, общий размер которых превышает 6 569 белорусских рублей от всех источников в течение года, сумма такого превышения подлежит налогообложению подоходным налогом.

Исключение составляют случаи получения доходов от близких родственников и лиц, состоящих между собой в отношениях свойства, освобождаются от подоходного налога независимо от размера полученного в результате дарения дохода.

Доходы, полученные из-за или за границей

Налоговую декларацию обязаны представлять физические лица, признанные в 2019 году налоговыми резидентами Республики Беларусь (фактически находившиеся в течение 2019 года более 183 дней на территории Республики Беларусь), получившие в 2019 году доходы из-за или за границей (от работы по найму (контракту), от продажи акций или иных ценных бумаг, от продажи долей в уставных фондах иностранных организаций, в виде процентов по счетам (вкладам) в иностранных банках, полученные в дар от иностранных граждан и др.).

В виде возврата денежных средств при прекращении строительства жилья

При прекращении строительства жилья, а также в случае удешевления такого строительства либо в случае выбытия физических лиц из членов организаций застройщиков, строительная организация производит возврат физическому лицу ранее внесенных им денежных средств.

Возвращаемые при этом денежные средства, в том числе паевые взносы, подлежат налогообложению подоходным налогом в случае, если на такие взносы ранее был предоставлен имущественный налоговый вычет.

В виде погашения (досрочного погашения) жилищных облигаций денежными средствами

Доходы, полученные физическим лицом в виде денежных средств при погашении (досрочном погашении) жилищных облигаций, а также в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций, в случае неисполнения застройщиком обязательств по договору, в соответствии с которым предусматривается строительство жилого помещения для владельца жилищных облигаций, или расторжения такого договора до истечения срока его исполнения, по суммам которых ранее был предоставлен имущественный налоговый вычет, подлежат налогообложению подоходным налогом.

Кто может подать налоговую декларацию с целью получения налоговых льгот (стандартных, имущественных, социальных, профессиональных вычетов)?

Физические лица, имеющие право на получение налоговых льгот (вычетов), получившие следующие виды доходов:

— доходы от организаций, не являющихся для них местом основной работы;

— доходы, подлежащие налогообложению налоговым органом (например, доходы из-за границы, от продажи имущества и т.п.).

Подоходный налог с физических лиц, подлежащий уплате на основании налоговой декларации за 2019 год, уплачивается плательщиком в бюджет не позднее 01 июня 2020 года.

Физическое лицо имеет право представить налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу, документы, подтверждающие право на налоговые льготы лично, через уполномоченного представителя (по доверенности), через законного представителя, через личный кабинет плательщика или по почте в налоговые органы независимо от места постановки на учет, места жительства.

Также обращаем внимание на то, что с целью создания благоприятных условий для физических лиц при подаче налоговых деклараций, в январе – марте 2020 года будет изменен режим работы инспекции МНС:

с 3 января по 31 марта 2020 года:

-в рабочие дни с 8-00 до 19-00, а также 21, 28 марта с 9-00 до 13-00.

Справки по телефонам: 38133, 38308.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району.