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В международных поездах БЖД теперь можно будет платить карточкой по всему маршруту

24.01.2020 09:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В международных поездах БЖД теперь можно будет платить карточкой по всему маршруту

Теперь за чай, постель и услуги вагона-ресторана в международных поездах БЖД можно будет расплатиться карточкой, об этом железная дорога сообщает на своем официальном сайте.

С января в поездах международных линий установили 86 mpos-терминалов. Правда, как предупреждают в БЖД, оплата возможна только при наличии устойчивой мобильной связи. Так что могут быть и сбои.

При этом, как отмечают в БЖД, до нынешнего года оплатить услуги банковской карточкой можно было только в то время, когда поезд находится на территории Беларуси. Сейчас оплату будут принимать и за границей.

Платить в вагонах можно будет только картами Visa и MasterСard. Насчет других карт пока неизвестно. Белорусская железная дорога заявляет, что появление таких терминалов в поездах международных линий — это завершающий этап проекта по оснастке составов переносными терминалами. Проект БЖД реализует совместно с ОАО «Беларусбанк».

Сначала терминалы появились в поездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, затем в электричках и дизелях.

 
 
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Теперь за чай, постель и услуги вагона-ресторана в международных поездах БЖД можно будет расплатиться карточкой, об этом железная дорога сообщает на своем...
 
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