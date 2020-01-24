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Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки

24.01.2020 09:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские учёные отметят свой профессиональный праздник в воскресенье, 26 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки

Знаменательно, что именно этот день приходится на юбилейную дату 200-летия открытия Антарктиды. Своё видеопоздравление всем работникам научной сферы отправили белорусские полярники.

Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки

 Ведь и там, на самом холодном континенте Земли не прекращаются исследования.

Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки

Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки

Александр Лукашенко: я убежден, ученым в Беларуси стать сложно

Начальник экспедиции пожелал учёным новых открытий в интересах Беларуси и мирового научного прогресса. В честь Дня белорусской науки на флагштоках национальной исследовательской станции в Антарктиде поднят государственный флаг Беларуси и флаг Национальной академии наук.  

Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки

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Новости Беларуси. Белорусские учёные отметят свой профессиональный праздник в воскресенье, 26 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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