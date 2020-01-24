Возле деревни Гончаровка Смолевичского района 17 января загорелся дачный дом на территории садового товарищества «Садовод-ТП». Ожоги получил 61-летний мужчина.
Согласно информации Смолевичского РОЧС, сообщение о пожаре поступило в центр оперативного управления спасателей в 14-01.
Установлено, что дом принадлежит 87-летнему пенсионеру. В момент возгорания у него в доме также находился 61-летний мужчина.
В результате пожара гость получил термические ожоги, его доставили в УЗ «Смолевичская ЦРБ».
Утром следующего дня пострадавший скончался.
По факту пожара и смерти мужчины проводится проверка.
Лидия СУДНИКОВИЧ.