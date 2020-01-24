ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает шкловский «Завод газетной бумаги»

24.01.2020 10:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Шкловский район. В программе посещения – «Завод газетной бумаги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что глава государства ознакомится с организацией работы производства. Кроме того, Президенту доложат о социально-экономическом развитии района и Могилевской области, а также о ходе реализации инвестиционного проекта «Создание производства бумаги - основы для декоративных облицовочных материалов».   

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает шкловский «Завод газетной бумаги»

В июле 2011, посещая этот шкловский завод, Александр Лукашенко дал поручение: до конца 2013-го наладить производство мощностью 30 тысяч тонн в год. За счет кредитных ресурсов предприятие привлекло чешского подрядчика. Оборудование поставили и смонтировали в срок.   

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает шкловский «Завод газетной бумаги»

Однако линия не выпускает продукцию того качества, которого требует рынок. До разрешения технических неполадок, чтобы не терять прибыль, шкловский завод наладил выпуск альтернативных видов продукции. Это дает свой результат, однако, такое производство менее прибыльно. Требуется доработка оборудования. При выходе на полную мощность прибыль от реализации продукции увеличится почти в 4 раза.    

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает шкловский «Завод газетной бумаги»

Павел Сазанович, начальник производства:
Для того, чтобы оборудование не простаивало, мы освоили производство альтернативных видов продукции. А именно: бумага офсетная, мешочная и картон для плоского слоя. Для того, чтобы оборудование выпускало качественную бумагу  основу для декоративно-облицовочных материалов, необходима замена оборудования. А именно: напорный ящик бумагоделательной машины, вал ровнителя, установка дополнительной системы для осветления оборотной воды и оборудование постоянной части.   

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает шкловский «Завод газетной бумаги»


Строилось предприятие по указу Президента. В мае 2008-го состоялось открытие завода, во время которого глава государства отметил, что это наглядное выполнение госпрограммы развития малых городов. Вокруг нового производства была создана инфраструктура. К моменту открытия завода для работников построили 2 жилых дома на 120 квартир. У предприятия есть успешно работающие филиалы: «Домостроение», «Бумажная фабрика «Спартак», есть собственная лесопилка.    

Люди в материале: Александр Лукашенко, Павел Сазанович
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Шкловский район. В программе посещения – «Завод газетной бумаги», сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Надежда крупного заработка оказалась ложной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика