Каким бы строгим не было наказание за незаконные деяния с наркотическими веществами, в надежде «легких денег» молодые люди встают на этот скользкий путь.

Недавно в поле зрения оперативников попал 22-летний житель нашего города. По предварительной информации было установлено, что фигурант работал курьером на один из интернет-магазинов, деятельность которого специализировалась на реализации наркотических веществ.

Парень недавно вернулся с армии, устроился на работу, проживал с девушкой. Что конкретно подвигло связать свою жизнь с криминалом неизвестно. Можно лишь сделать вывод, что желание заработать легких денег в очередной раз перевесило здравый смысл.

Попав на удочку создателей интернет-магазина по продаже наркотиков, молодой человек шагнул на первую ступень в криминальном бизнесе, получив статус мелкого закладчика. Общаясь с торговцами наркотических веществ через интернет, реализатор забирал товар в разных районах столицы. Парню оставалось лишь расфасовать наркотик и соорудить новые тайники.

Трех дней хватило оперативникам, чтобы вычислить начинающего наркодилера.

Задержание проходило на автодороге «Слобода-Новосады», вблизи д. Высокая Гора сотрудниками Смолевичского РОВД и ОМОН УВД Миноблисполкома.

– «Минер» направлялся в сторону Смолевичей с очередной партией психотропа. В ходе личного обыска задержанного было обнаружено более 10 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, также изъято оборудование для фасовки, – рассказали корреспонденту «КС» в Смолевичском РОВД. – Стоит отметить, что закладчик и сам употреблял запрещенные вещества.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ. Молодому человеку грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Лидия СУДНИКОВИЧ.