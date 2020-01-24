К счастью, смутные времена, когда научные изыскания и исследования считались ересью и всячески подвергались гонению со стороны церкви, давно в прошлом. Сегодня актуальность и необходимость развития науки не подлежит сомнению ни для простых обывателей, ни для сотрудников государственного аппарата. Именно новейшие исследования и креативный подход к решению существующих проблем, а также внедрение принципиально новых разработок в производстве, медицине и образовании позволяют качественно повысить уровень жизни населения, а стране занять определенное положение на мировой политической арене.

Когда празднуют

День белорусской науки отмечается в последнее воскресенье января. В 2020 году торжественные мероприятия приходятся на 26 января. Официально событие было утверждено в конце 1993 г.

Кто отмечает

День белорусской науки как свой профессиональный праздник в первую очередь справляют сами сотрудники всех научных отраслей, а вместе с ними школьники, студенты и аспиранты, занятые исследовательской работой.

История праздника

День науки Беларусь отмечала еще в составе СССР, в третье воскресенье апреля. После образования нового суверенного государства праздник перенесли на январь. Дату приурочили к периоду основания Белорусской академии наук (создана 1.01.1929 года).

О белорусской науке

Главным научным учреждением в стране является Национальная академия наук Беларуси. Это масштабное учреждение со штатом более 18 тысяч сотрудников различных специализаций. Благодаря государственной поддержке и ряду целенаправленных реформ удалось приостановить печальную для любого государства тенденцию «утечки мозгов», когда способные и талантливые люди уезжают из страны по различным причинам.

Научно-исследовательские изыскания проводятся и поощряются во всех вузах республики и научных центрах, школах. На крупнейших ведущих предприятиях и медицинских центрах функционируют соответствующие подразделения, занимающиеся отраслевыми разработками. Отдельно стоит упомянуть об отделах IT-технологий, которые совместно с ведущими специалистами формируют новое направление развития производств и бизнеса.

Однако увлечение наукой порой приводит к тому, что человек всю свою жизнь посвящает «колбам и пробиркам» или «бездушным машинам и приборам», что вызывает непонимание со стороны близких и становится причиной распада семей. Жизнь ученого так же сложна и противоречива, как и жизнь военного, врача или спасателя.

Интересные факты

В смутные времена, в начале 90-х гг. XX ст., за границу выехало более 80 тысяч ученых Беларуси. Сегодня для предотвращения этого явления применяется государственная программа выделения средств (грантов) для реализации различных проектов и регулярное финансовое поощрение (президентская стипендия) талантливых студентов. Среди всемирно известных ученых белорусского происхождения – Софья Ковалевская, Михаил Высоцкий, Павел Сухой, Жозеф Алферов и другие.

По материалам сети Интернет.