На кануне Дня студента мы попросили смолевичан поделиться с нами своими воспоминаниями о студенчестве. Что из этого вышло — смотрите в ролике.
|
ОПРОС КО ДНЮ СТУДЕНТА
24.01.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
На кануне Дня студента мы попросили смолевичан поделиться с нами своими воспоминаниями о студенчестве. Что из этого вышло — смотрите в ролике.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На кануне Дня студента мы попросили смолевичан поделиться с нами своими воспоминаниями о студенчестве. Что из этого вышло — смотрите в ролике. Сообщение ОПРОС КО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)