ГОЛОСУЕМ ЗА ПРИРОДНЫЙ СИМВОЛ СМОЛЕВИЧСКОГО РАЙОНА!

С интересной инициативой выступила общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны”, предложив районам республики выбрать природными символами для своих регинов птиц, которые там обитают и в определенной мере отвечают особенностям данных территорий. С одной стороны, иметь красивый символ престижно, а с другой — у пернатых появятся новые друзья и защитники, которые будут содействовать созданию для крылатых символов лучших условий обитания, заботиться, чтобы редкие виды не попали на стадию вымирания и исчезновения из природы.

После изучения фауны Смолевичского района орнитологи предлагают список птиц-кандидатов на звание символа Смолевичского района, которые не выбраны еще символами других районов.

Для формального утверждения птицы-символа достаточно решения Смолевичского районного Совета депутатов. Но общественная организация по защите пернатых предлагает еще и провести общественное обсуждение птиц-кандидатов на звание символа района в школах, на страницах и сайте районной газеты, чтобы символ действительно стал народным.

Птицы-кандидаты на звание природного символа Смолевичского района





БЕЛАЯ ТРЯСОГУЗКА – обычная легко узнаваемая и широко распространенная птица. Обитает во всех населенных пунктах Смолевичского района. Окраска птицы состоит из оттенков черного, белого и серого цветов.

Трясогузка часто подергивает хвостом, от чего и получила свое название. Питается в основном насекомыми. Часто собирает их на полях, огородах, приусадебных участках.





КРАПИВНИК – одна из самых маленьких птиц Беларуси. Общий фон окраски коричневый. Отличительной чертой крапивника является всегда поднятый кверху хвост. Птица оченю юркая и быстрая. Имеет громкий красивый голос. Встречается по всем типам леса, но чаще вблизи лесных рек, ручьев или водоемов. Крапивника можно увидеть и зимой, а большинство птиц улетает в более теплые регионы.





ОЗЕРНАЯ ЧАЙКА – это одна из самых распространенных чаек в мире. Имеет средние размеры. Оперение по большей части бело-розовое, головка коричневая, ноги и клюв красные. Под защитой чаек в гнездовых колониях гнездятся другие водоплавающие птицы. Этим озерные чайки приносят большую пользу. Это обычный вид на озерах Смолевичского района.





СЕРАЯ НЕЯСЫТЬ – один из представителей совообразных. Обычный фон оперения серый или рыжий с темно-коричневыми темными продольными пестринами. Активны в ночное время суток. Из-за этого неясыть нелегко увидеть. Один из обычных видов сов Беларуси. Встречается в старовозрастных лесах Смолевичского района. Сов относят к птицам- символам мудрости. Кстати, наши местные жители рассказывали, что видели представителей совообразных и у нас, в городе – в сквере возле остановочного пункта “Заречное”, в насаждениях елей во дворе райвоенкомата. Может, совушка и есть наш символ, раз она отважилась поселиться вблизи людей и городского шума?





ЧЕРНОГОЛОВАЯ СЛАВКА – один из видов птиц семейства славковых отряда воробьинообразных. У самцов на голове черная “шапочка”, у самок – рыжая. Обладает очень красивым мелодичным голосом. Обычный вид птиц. Встречается в лесах Смолевичского района.

Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” предлагает также голосование за выбранную птицу жителям района провести на официальных сайтах Смолевичского райисполкома и районной газеты “Край смалявіцкі”.

Корр. “КС”.