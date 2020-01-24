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В Кировском районе продолжает работу комиссия по координации работы по содействию занятости населения

24.01.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Кировском районе продолжает работу комиссия по координации работы по содействию занятости населения
В Кировском районе продолжает свою работу в рамках Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения» от 2 апреля 2015 года постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения. Ее цель – оказание содействия в трудоустройстве неработающим, не занятым в экономике гражданам, а также консультативная и правовая помощь. Очередная встреча представителей органов власти, работодателей и потенциальных работников состоялась в Мышковичском сельском исполнительном комитете.

В общей сложности посредством телефонных звонков, личного посещения и уведомления сельчан о проведении заседания комиссии было приглашено более 20 неработающих граждан. К сожалению, не все хотят получить помощь. Как отметила председатель Мышковичского сельисполкома Ж.А.Каминская, некоторые на предложение посетить заседание комиссии сразу ответили отказом, сказали, что предпочитают заработки в Российской Федерации, а кто­-то из неработающих вполне доволен нынешним состоянием дел, живя на пенсию родителей и перебиваясь оказанием мелких услуг односельчанам. В итоге на заседание комиссии пришло 7 человек. Всем гражданам была оказана помощь в трудо­устройстве. С каждым работали индивидуально. Причины, по которым люди остались без работы, различны: одни были вынуждены оставить рабочее место по состоянию здоровья, вторые не нашли себя в выбранной профессии, третьи когда­-то оступились и были уволены за нарушение трудовой дисциплины. И хотя причины у всех разные, зато стремление одно: найти работу.

Как обычно, участники встречи были ознакомлены с актуальными вакансиями и возможными вариантами трудоустройства, а также с нормами Декрета №3 «О содействии занятости населения». На сегодняшний день насчитывается 139 актуальных вакансий для трудоустройства, востребованы водители автомобилей, слесари по ремонту и обслуживанию оборудования, операторы машинного доения, электрогазосварщики, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, продавцы, а также врачи, экономисты и инженеры­программисты.

По результатам проведения заседания обратившимся незанятым гражданам были предложены конкретные варианты для их трудо­устройства. Оказаны консультации о возможности осуществления в Республике Беларусь физическими лицами деятельности без регистрации в качестве субъекта предпринимательства, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности, а также проведена информационно­разъяснительная работа, направленная на поддержку предпринимательской инициативы граждан.

Обратившихся в комиссию граждан, работающих за границей и предоставивших подтверждающие документы в виде копий трудовых договоров или справок с места официального трудоустройства, а также граждан, производящих на земельных участках продукцию растениеводства (животноводства), было решено признать занятыми в экономике.

Работа комиссии по содействию в трудо­устройстве продолжается. Если вы находитесь в статусе безработного или нуждаетесь в консультативной помощи специалистов, приглашаем вас посетить заседание комиссии по вопросам трудоустройства и оказания консультативной помощи, которое состоится 30 января 2020 года в здании районного Дома культуры по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, д.80А с 14.00 до 16.00.

 
 
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В Кировском районе продолжает свою работу в рамках Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения» от 2 апреля 2015 года...
 
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