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Налоговые вычеты в 2020 году: как сэкономить на подоходном налоге
Источник материала: Myfin
Вычет для людей с низкими доходами
31 декабря 2019 года был принят Указ Президента Республики Беларусь № 503 «О налогообложении».
В соответствии с ним были изменены налоговые вычеты по походному налогу с физических лиц. Так, в соответствии с Приложением 10 к Указу стандартный налоговый вычет установлен в размере 117белорусских рублей в месяц при получении дохода, подлежащего налогообложению, если сумма дохода не превышает 709 белорусских рублей в месяц. В соответствии со ст. 195 Налогового кодекса Республики Беларусь стандартный налоговый вычет в таком размере положен физическим лицам.
Другими словами, если ваш официальный доход за месяц меньше 709 рублей, то 13% нужно будет платить с этой суммы за вычетом 117 рублей.
Вычет для родителей несовершеннолетних
Налоговый вычет в размере 34 рублей положен родителям на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца. Иждивенцами согласно ст. 209 Налогового кодекса Республики Беларусь признаются:
Вычет для родителей-одиночек
Налоговый вычет в размере 65 рублей предоставляется вдове или вдовцу, одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю – на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца.
Вычет для многодетных и опекунов
Налоговый вычет в размере 65 рублей установлен для родителей, имеющих двух и более детей до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, – на каждого ребенка.
Вычет для инвалидов и других категорий
Стандартный налоговый вычет в размере 165 рублей предоставляется лицам, указанным в ст. 209 Налогового кодекса Республики Беларусь, а именно:
Текст: Ольга Лысаковская
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