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Афиша мероприятий на 25-26 января в Каменецком районе
24.01.2020 10:08 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
25 января (суббота)
Верховичский СДК – тематическая дискотека «Нет прекраснее Татьяны», начало в 20.00;
Видомлянский СДК – вечер отдыха «Татьянин день», начало в 19.00;
Каленковичский СДК – познавательный час «Человек трудом велик», начало в 13.00;
Новоселковский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;
Огородникский СДК – литературный вечер «И снова о Татьяне…», начало в 18.30;
Омеленецкий СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;
Ратайчицкий СК – молодежная дискотека, начало в 21.00;
Речицкий СДК – конкурсно-танцевальная программа для молодежи «Есть такая нация – студенты», начало в 20.00;
Ставский СДК – дискотека с конкурсно-игровой программой «Приглашаем в гости к нам!», начало в 22.00;
Турнянский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;
Ходосовский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00.
26 января (воскресенье)
Войсковский СДК – детская спортивная эстафета «Зимняя круговерть», начало в 13.00;
Дмитровичский СДК – танцевально-развлекательная программа «Не тихий час», начало в 15.00;
Высоковский ГДК – концерт-посвящение «Добрые встречи или город собирает друзей», начало в 15.00;
Пограничный СДК – викторина «А у бабушки вкусные оладушки», начало в 14.00.
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25 января (суббота) Верховичский СДК – тематическая дискотека «Нет прекраснее Татьяны», начало в 20.00; Видомлянский Сообщение Афиша мероприятий на 25-26 января в...
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