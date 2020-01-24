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Афиша мероприятий на 25-26 января в Каменецком районе

24.01.2020 10:08 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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25 января (суббота)

Верховичский СДК – тематическая дискотека «Нет прекраснее Татьяны», начало в 20.00;

Видомлянский СДК – вечер отдыха «Татьянин день», начало в 19.00;

Каленковичский СДК – познавательный час «Человек трудом велик», начало в 13.00;

Новоселковский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;

Огородникский СДК – литературный вечер «И снова о Татьяне…», начало в 18.30;

Омеленецкий СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;

Ратайчицкий СК – молодежная дискотека, начало в 21.00;

Речицкий СДК – конкурсно-танцевальная программа для молодежи «Есть такая нация – студенты», начало в 20.00;

Ставский СДК – дискотека с конкурсно-игровой программой «Приглашаем в гости к нам!», начало в 22.00;

Турнянский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;

Ходосовский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00.

 26 января (воскресенье)

Войсковский СДК –  детская спортивная эстафета «Зимняя круговерть», начало в 13.00;

Дмитровичский СДК – танцевально-развлекательная программа «Не тихий час», начало в 15.00;

Высоковский ГДК – концерт-посвящение «Добрые встречи или город собирает друзей», начало в 15.00;

Пограничный СДК – викторина «А у бабушки вкусные оладушки», начало в 14.00.

 
 
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25 января (суббота) Верховичский СДК – тематическая дискотека «Нет прекраснее Татьяны», начало в 20.00; Видомлянский Сообщение Афиша мероприятий на 25-26 января в...
 
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