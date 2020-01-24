|
У зенитчиков — занятия по боевой готовности
24.01.2020 09:32 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В 115 зенитном ракетном полку проходит одно из основных мероприятий боевой учебы – это тактико-строевые занятия, на которых основное внимание уделено именно практическим действиям личного состава при выполнении боевой задачи.
3-й зенитный ракетный дивизион, как одно из боевых подразделений полка так же принимает активное участие в тактико-строевых занятиях, отрабатывает вопросы слаженности своих подразделений. В период с 21 по 24 января пройдет ряд мероприятий, основными из которых являются: обучение личного состава правильным и слаженным действиям при выполнении мероприятий перевода в высшие степени боевой готовности; отработка вопросов охраны и обороны военного городка; практическая подготовка подразделений в ходе выполнения задач по предназначению. Большое внимание уделяется подготовке и отработке учебных задач на специальной технике, слаженным и своевременным действиям всего личного состава.
Все задачи стоящие перед подразделением должны быть выполнены в полном объеме, только от слаженных и организованных действий наших военнослужащих зависит боеспособность нашего государства и как следствие мирное небо над нами.
Виктор КИРИЧУН,
заместитель командира 3 зенитного ракетного дивизиона по идеологической работе, майор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 115 зенитном ракетном полку проходит одно из основных мероприятий боевой учебы – это тактико-строевые Сообщение У зенитчиков — занятия по боевой готовности...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)