У зенитчиков — занятия по боевой готовности

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В 115 зенитном ракетном полку проходит одно из основных мероприятий боевой учебы – это тактико-строевые занятия, на которых основное внимание уделено именно практическим действиям личного состава при выполнении боевой задачи.





3-й зенитный ракетный дивизион, как одно из боевых подразделений полка так же принимает активное участие в тактико-строевых занятиях, отрабатывает вопросы слаженности своих подразделений. В период с 21 по 24 января пройдет ряд мероприятий, основными из которых являются: обучение личного состава правильным и слаженным действиям при выполнении мероприятий перевода в высшие степени боевой готовности; отработка вопросов охраны и обороны военного городка; практическая подготовка подразделений в ходе выполнения задач по предназначению. Большое внимание уделяется подготовке и отработке учебных задач на специальной технике, слаженным и своевременным действиям всего личного состава.

Все задачи стоящие перед подразделением должны быть выполнены в полном объеме, только от слаженных и организованных действий наших военнослужащих зависит боеспособность нашего государства и как следствие мирное небо над нами.





Виктор КИРИЧУН,

заместитель командира 3 зенитного ракетного дивизиона по идеологической работе, майор.