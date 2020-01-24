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«Коммерсантъ»: Москва может «дожать» Лукашенко

24.01.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У кого нефть, тот и прав.

Нефть из Норвегии и с других мировых рынков — Александр Лукашенко заявил о диверсификации энергопоставок. По словам правителя Беларуси, восточные союзники пугают высокими ценами на сырье, поэтому он вынужден принять необходимые меры. Кроме северного маршрута, Минск намерен использовать и Одесский морской порт. Политический обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе считает, что Москва не оставила идею большого союза с «братской республикой».

На фоне российских перемен Беларусь, казалось бы, выпала из информационного пространства, однако Александр Лукашенко напомнил о себе: правитель Беларуси заявил, что намерен диверсифицировать поставки нефти, и при этом позволил себе несколько едких замечаний в адрес России. В частности, Лукашенко не без сарказма заметил, что «братья с востока пугают» высокой ценой на сырье, и они же не позволяют покупать казахстанскую нефть. Один союзник не позволяет торговать с другим — нонсенс. На этом фоне приняты следующие решения: в литовский порт Клайпеда в среду прибывает танкер с норвежской нефтью для Беларуси, и Лукашенко обещает также использовать украинский маршрут — закупать сырье на мировых рынках, а затем через Одессу по железной дороге в республику. Да, дороже, но ничего не поделаешь — за независимость от восточного партнера надо платить.

В Москве отреагировали привычно: это дешевый пиар, пусть поиграется — все равно рано или поздно вернется в наши объятия, а в противном случае окончательно разорится. Можно было бы с этими доводами согласиться и не придавать происходящему в соседней республике большого значения, если бы не одно большое «но»: так называемый транзит российской власти через Беларусь никто не отменял, и идея большого союза никуда не делась. Это сейчас самая популярная тема среди политологов.

С этим союзом и связана неопределенность вокруг Госсовета: выше президента России может быть только президент союза, а возродить этот союз — это программа максимум, по-своему новый крымский консенсус.

Так что здесь не в нефти дело, а в большой политике. Александр Лукашенко от сценария оказаться в таком союзе не в восторге. Хотя, если задуматься, он может только выиграть: получит нефть и газ по внутрироссийским ценам и будет пожизненно занимать свой пост как вице-председатель Госсовета — или даже будет возглавлять его с российским партнером по очереди. Возможно, именно об этом ему говорят «восточные друзья».

Конечно, сложно что-то утверждать: партия еще не сыграна. Однако ясно одно: слишком поздно Александр Григорьевич занялся диверсификацией энергопоставок — ситуация может стать критической для Минска. Москва вполне может «дожать» Лукашенко, тогда и конституционные изменения как раз поспеют. У кого нефть, тот и прав — с этим трудно спорить.
 
Теги: Минск
 
 
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