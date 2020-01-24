Все экспозиции посвятили живым организмам, есть и доисторические. Много места занимает секция о человеке: строение, физиология. Плюс многие экспонаты интерактивны, поэтому, например, можно посмотреть, как кровь циркулирует по сосудам.
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В центре Минска открылся Музей человека
24.01.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Все экспозиции посвятили живым организмам, есть и доисторические. Много места занимает секция о человеке: строение, физиология. Плюс многие экспонаты интерактивны, поэтому, например, можно посмотреть, как кровь циркулирует по сосудам.
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Все экспозиции посвятили живым организмам, есть и доисторические. Много места занимает секция о человеке: строение, физиология. Плюс многие экспонаты...
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