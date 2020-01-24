﻿ "Злостный нарушитель режима": Жемчужный отбывает срок то в ШИЗО, то в ПКТ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Злостный нарушитель режима": Жемчужный отбывает срок то в ШИЗО, то в ПКТ

24.01.2020 11:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как стало известно правозащитникам "Весны", после отбытия трех месяцев в помещении камерного типа политзаключенный Михаил Жемчужный неоднократно был помещен в ШИЗО. А с 20 января он снова направлен в ПКТ.



Так, 23 декабря 2019 года за отказ следовать в отряд Михаил Жемчужный был наказан 7 сутками штрафного изолятора, сразу по выходу ему было назначено еще 10 суток ШИЗО. С 10 января политзаключенный вновь отбывал 10 суток в ШИЗО. После этого Михаилу Жемчужному на том же основании назначили взыскание – три месяца ПКТ. 

Там осужденный будет находиться приблизительно до 20 апреля, чему он отчасти рад, так как теперь может вести переписку, получать почту, покупать продукты, ходить на прогулки каждый день.

В последнем по времени письме к витебским правозащитникам политзаключенный Михаил Жемчужный высказывает мнение, что общество теряет интерес к нему. Сильный поток корреспонденции, который получал годом ранее, превратился в редкие письма.

Михаил Жемчужный отмечает, что в последнее время начальник исправительной колонии относится к нему более уважительно: ранее заключенному нужно было отбыть 80-100 суток в ШИЗО, а ПКТ назначали не более, чем на месяц. Сейчас Михаил Жемчужный сидит 23-27 суток в ШИЗО, а в ПКТ – по три месяца. 

Политзаключенный по-прежнему продолжает обжаловать вынесенные взыскания, на сегодня их у него – 74.

Мужчина выражает обеспокоенность тем, что не все люди, с кем он переписывается, отвечают на его письма. Возможно, это связно с цензурой и умышленным уничтожением корреспонденции администрацией колонии.


Михаил Жемчужный вновь благодарит всех за поддержку и помощь.

Письма можно отправлять по адресу:
213410, ИК-9, бр. 31, ПКТ, ул. Добролюбова, 16, г. Горки, 
Могилевская область, Беларусь 
Жемчужному Михаилу Игоревичу
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно правозащитникам "Весны", после отбытия трех месяцев в помещении камерного типа политзаключенный Михаил Жемчужный неоднократно был помещен в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Горжусь своими знаменитыми земляками. В Ивьевском ГСПЛ прошло заседание ШАГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика