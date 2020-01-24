Горжусь своими знаменитыми земляками. В Ивьевском ГСПЛ прошло заседание ШАГ

Источник материала: Ивьевский край

На такую тему в Ивьевском ГСПЛ в рамках Школы активного гражданина (ШАГ) прошла встреча учащихся с заместителем председателя райисполкома Л. Носуль и сотрудниками Ивьевкой районной библиотеки.

О героях Беларуси рассказала Л. Носуль. В настоящее время такого звания удостоены 11 граждан Республики Беларусь: В. Карват, П. Мариев, А. Дубко, М. Карчмит, В. Кремко, М. Высоцкий, П. Прокопович, В. Ревяко, М. Савицкий, Филарет (Вахромеев Кирилл Варфоломеевич), Д. Домрачева.

Специалисты отдела обслуживания и информации районной библиотеки провели для учащихся познавательную презентацию «Знаменитые люди Ивьевщины», посвященную 80-летию образования района.

И. БУТУРЛЯ.