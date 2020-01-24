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В Китае стала популярна игра о разработке смертельного вируса
Источник материала: Tut.by
Ресурс abacusnews.com
Plague Inc., вышедшая еще в 2012 году, сумела подняться на первую строчку в рейтинге самых скачиваемых платных приложений в китайское версии App Store от Apple. Издание добавляет, что в последние годы в Китае она находилась только в топ-25 приложений.
Суть игры заключается в том, что пользователю необходимо заразить смертельным вирусом весь мир. Для этого предлагаются различные способы и инструменты. Победный финал один — все человечество вымирает.
Напомним: о вспышке неизвестной вирусной пневмонии, которая случилась в городе Ухань в центральной части страны, власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. 7 января китайские специалисты установили, что болезнь вызывает коронавирус нового типа, который получил название 2019-nCoV.
Одиночные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в других азиатских странах — Японии, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме и Сингапуре, а также в США. Сейчас от новой вирусной пневмонии погибло уже 17 человек, заразились им более 600.
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Plague Inc., вышедшая еще в 2012 году, сумела подняться на первую строчку в рейтинге самых скачиваемых платных приложений в китайское версии App Store от Apple.
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