В Китае стала популярна игра о разработке смертельного вируса

Источник материала: Tut.by

Ресурс abacusnews.com сообщил : самой популярной игрой в китайском магазине приложений App Store на фоне сообщений о вспышке неизвестной вирусной пневмонии стал проект, в котором пользователю необходимо разработать смертоносный вирус для истребления человечества.



Скриншот из игры

Plague Inc., вышедшая еще в 2012 году, сумела подняться на первую строчку в рейтинге самых скачиваемых платных приложений в китайское версии App Store от Apple. Издание добавляет, что в последние годы в Китае она находилась только в топ-25 приложений.

Суть игры заключается в том, что пользователю необходимо заразить смертельным вирусом весь мир. Для этого предлагаются различные способы и инструменты. Победный финал один — все человечество вымирает.

Напомним: о вспышке неизвестной вирусной пневмонии, которая случилась в городе Ухань в центральной части страны, власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. 7 января китайские специалисты установили, что болезнь вызывает коронавирус нового типа, который получил название 2019-nCoV.

Одиночные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в других азиатских странах — Японии, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме и Сингапуре, а также в США. Сейчас от новой вирусной пневмонии погибло уже 17 человек, заразились им более 600.