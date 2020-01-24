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И Серена Уильямс вылетела из Australian Open
Источник материала: Партизан
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла китаянке Ван Цян в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Встреча, которая продолжалась 2 часа 41 минуту, завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 7:5. За свою карьеру Уильмс семь раз побеждала на этом турнире (последний раз — в 2017 году).
В четвертом круге Ван Цян сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.
Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне, он завершится 2 февраля. Общий призовой фонд составляет $49,1 млн.
Действующей победительницей турнира среди женщин является японская теннисистка Наоми Осака.
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Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла китаянке Ван Цян в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
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