И Серена Уильямс вылетела из Australian Open

Встреча, которая продолжалась 2 часа 41 минуту, завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 7:5. За свою карьеру Уильмс семь раз побеждала на этом турнире (последний раз — в 2017 году).





В четвертом круге Ван Цян сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.





Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне, он завершится 2 февраля. Общий призовой фонд составляет $49,1 млн.





Действующей победительницей турнира среди женщин является японская теннисистка Наоми Осака.