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И Серена Уильямс вылетела из Australian Open

24.01.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла китаянке Ван Цян в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

 Встреча, которая продолжалась 2 часа 41 минуту, завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 7:5. За свою карьеру Уильмс семь раз побеждала на этом турнире (последний раз — в 2017 году).

В четвертом круге Ван Цян сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне, он завершится 2 февраля. Общий призовой фонд составляет $49,1 млн. 

Действующей победительницей турнира среди женщин является японская теннисистка Наоми Осака.
 
 
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Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла китаянке Ван Цян в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
 
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