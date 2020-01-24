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«Уехали бы - так некуда и не на чем». Работницы на ферме под Глуском получили от 70 до 200 рублей зарплаты

24.01.2020 11:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Ушли бы отсюда, так некуда», — говорят работницы хозяйства «Глусская заря». Перед Новым годом доярки молочно-товарного комплекса «Березовка» получили зарплату за ноябрь — около 220 рублей. А уборщица, у которой четверо детей, — 70 рублей. TUT.BY попытался выяснить, почему так вышло и что будет дальше. Руководство района говорит, что ситуация улучшается, но многое зависит от людей.

Глусский район в Могилевской области не то, чтобы самый богатый. Его вообще в прошлом году отнесли к отстающим. По статистике, тут одни из самых низких зарплат в регионе и большой отток населения.

Доярки Лидия Подоляк и Татьяна Сакович, говорят, тоже бы уехали — «так некуда, не на чем и не за чем».


 

«Так плохо никогда не было»

— В таком возрасте уже поздно переезжать, да и на какую работу нас возьмут? И куда? Тут в районе, вы же видели, — одни умирающие деревни. И одно место работы — наше хозяйство, — говорят женщины.

Доярки живут в деревне Зеленковичи, до их фермы в деревне Березовка — 10 км. Автобус ходит 3 раза в неделю, так что возит женщин муж одной из них — топливо, договорились, оплачивает хозяйство. И с одной стороны женщины понимают, что ситуация в хозяйстве довольно сложная, но как прожить на 220 рублей в месяц, тоже не знают. Что уж говорить об уборщице — многодетной матери Наталье Гусевой, которой нужно кормить четверых детей.


 

— Мы всегда получали не особо много — даже летом, когда коров выгнали на поле, молока было больше и работы тоже. Ну, четыреста с лишним рублей тогда получали. До этого, в апреле, было 178 рублей. Объяснение такое — мы не вырабатываем время, — говорят женщины.

На комплексе в Березовке работают 6 доярок — по три в смене. График чередуется каждую неделю: одну смена приходит к полпятому-пяти утра, 4 часа доит, полчаса моет доильное отделение, потом уходят домой. В следующую неделю — к пяти вечера.

А в графике работы дояркам ставят 4 рабочих часа в день. Женщины говорят, что, во-первых, никто никогда не нормировал им рабочий день. А во-вторых, молока на ферме получают очень мало, это правда. А ведь от объема и качества молока напрямую зависит их зарплата.

— Но это же не наша вина — мы стараемся, не выдоим из коровы больше, чем она наработала. Если концентратов нет, нет бурака, картошки — разве это вина доярки? Разве это ее вина, если корова не долечена, вовремя не покрыта? Но как бы там ни было, нам добавляли до минимальной зарплаты, а что теперь происходит, мы понять не можем. И не можем добиться ответов на эти вопросы, — переживают женщины.


 

А вопросы у доярок простые — они просят показать расценки на молоко: сколько платят за тонну, сколько за сорт, какой должна быть доплата за работу в выходные. Потому что судя по расчетному листку, работа доярок в выходной день, например, стоит 2,2 рубля. За так называемую «вредность» доплачивают 33 копейки в день. А еще, по расчетам женщин, за работу с 5 до 6 утра им должны доплачивать ночные, но их нет.

С 26 декабря несколько доярок ушли на больничный, в итоге четыре женщины уже почти месяц выполняют и их работу — то есть ездят на комплекс дважды в день без выходных.

— В декабре мы отработали 31 день — и получим около 300 рублей «грязными». То есть после вычетов на руки — те же 220 рублей, — прикидывают доярки. — Разве это достойная оплата труда?


 

К заведующей комплекса у женщин претензий нет: «Она ведь все равно ничего не решает — она зарплату нам не считает». Но все-таки не понимают, почему скотники, например, получают примерно в полтора раза больше, хотя физически выполняют меньший объем работы.

— Ну так раз мы все зависим от объема молока, давайте всех уравняем. И контору со специалистами тоже, которые на окладах сидят, — возмущены доярки.

Женщины говорят, что давно бы уволились, только работать в этой местности больше негде. Татьяна Сакович была продавцом в магазине в Зеленковичах, но магазин закрыли и снесли — и она уже шестой год работает дояркой.

А Лидия Подоляк в доярках уже 20 лет. Она застала еще ферму тут, в Зеленковичах, но потом ее закрыли, коров перевезли в Березовку. И, говорит, так тяжело, как сейчас, никогда не было.

«Январские зарплаты уже должны быть больше»


 

— Мы все работаем от молока, не только доярки, — говорит заведующая МТК «Березовка» Жанна Семенова. — Если молока мало, у всех зарплаты низкие, и у меня в том числе. Если доят по 3 литра с коровы, какие зарплаты могут быть?

— Это же очень мало. Почему так?

— Во-первых, в запуске много коров. Во-вторых, думаю, стадо, может, менять нужно. Этой ферме уже 10 лет. Пока нет такой возможности — получать 12−15 литров молока с коровы.

Поголовье дойного стада в Березовке — 745 голов. Правда, доятся в общий объем не все — это особенности молочного цикла у коров. Количество и качество молока зависит от многих факторов и работы сотрудников на всех этапах, начиная от своевременного осеменения коровы и заканчивая качественным кормом в нужном объеме.

Заведующая говорит, что с кормом все в порядке — сейчас. Есть сенаж, силос. В последний месяц начали давать комбикорм — и «молоко уже пошло вверх», то есть доить стали больше. А это значит, что январская зарплата у доярок должна вырасти, в том числе за счет 8-часового рабочего дня.

Жанна Семенова возглавляет комплекс в Березовке с сентября 2019 года. И, говорит, зарплаты не рассчитывает. Ее дело — вести учет, кто сколько часов наработал, сколько молока сдал комплекс. А бухгалтерия ОАО «Глусская заря» уже начисляет зарплату.

Как повысить зарплату дояркам, заведующая не представляет. Загрузить их дополнительной работой на комплексе она не может. Вот если бы кто-нибудь из них был ветврачом или осеменатором… Таких специалистов, собственных, на МТК нет — а они очень нужны.


 

Уборщицу же Наталью Гусеву, которая в ноябре получила 70 рублей зарплаты, объясняет заведующая, брали на полставки — это сразу оговаривалось и указано в договоре.

— Да потому что ей тут больше нечего делать: она в 8 утра пришла, в 12 ушла. Если бы она работала на полную ставку, ей бы доплачивали до минималки. Она сразу знала об условиях работы и оплаты. Просто она вышла из декретного отпуска, ее некуда было пристроить, потому и взяли на полставки. По большому счету, на комплексе и уборщица не нужна.

Наталья держится за жилье: пока работает в хозяйстве, может жить в доме, которое оно построило. Женщину спасает только то, что она взяла подработку соцработником.

«Зарплата 70 рублей — это ошибка»

Застать Наталью дома не удалось. Скорее всего, после утренней смены на ферме женщина ушла выполнять свои обязанности соцработника.

Получить комментарий в хозяйстве «Глусская заря» у нас тоже не получилось. А вот в райисполкоме TUT.BY все объяснили — тут в курсе ситуации и частично уже разобрались.


 

— То, что уборщица один раз получила зарплату 70 рублей, — это ошибка бухгалтерии хозяйства, — пояснил первый зампред Глусского райисполкома Владимир Карпович. — Она должна была получить 209 рублей при работе на полставки — у нее 4 рабочих часа в день. Мы уже с этим разобрались, хозяйство доплатит ей эти 139 рублей.

По словам Владимира Карповича, у чиновников есть вопросы не столько к ферме в Березовке, сколько к работе всего хозяйства «Глусская заря». То, что с одной коровы тут на всех двух комплексах получают 3−3,5 литра молока в сутки — это крайне низкий показатель, подтверждает он. В области считается, что и 10 литров с коровы мало, хороший средний показатель — 15−16 литров молока в сутки.

— Мы были в хозяйстве, разговаривали с работниками. Ведь люди там хорошие, понимающие. Мы им объясняли, что помогаем, чем можем: техникой, топливом, кормами. А уже от их работы зависит, сколько в итоге молока даст корова. Для этого нужно правильно и в достаточном объеме заготовить корма — а возможности для этого у хозяйства есть. Чтобы получить молоко сорта экстра, — а на такой ферме, как в Березовке, только такое и должны получать, — должны постараться доярки и ветврачи. А в Березовке только-только вышли на высший сорт, хотя должны получать экстра — для этого все есть. Почувствуйте разницу: цена на молоко первого сорта и экстра отличается в 2 раза.


 

Ни заведующая МТК «Березовка», ни первый зампред райисполкома напрямую не говорят, но косвенно указывают: в хозяйстве была проблема с кормами. Причем не с объемом, а с качеством — питательностью. Отсюда низкий объем молока. Владимир Карпович упомянул, что за последние 2,5 года в «Глусской заре» сменилось 3 руководителя. Возможно, проблема в этом — ему судить трудно, он всего 5 месяцев в новой должности.

— Мы отслеживаем ситуацию в «Глусской заре» каждый день. Вот я вижу по цифрам, что каждый день объем молока с января немного прирастает. Значит, и зарплаты у доярок вырастут. Я узнавал, что «Глусская заря» 5 лет назад сдавала 10 тонн молока в сутки, сейчас — четыре. И нужно понимать, что после такого падения быстро восстановиться не получится. Мы просили людей немного потерпеть. И вроде нашли понимание.

TUT.BY будет следить за ситуацией.

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Перед Новым годом доярки молочно-товарного комплекса «Березовка» получили зарплату за ноябрь - около 220 рублей. А уборщица, у которой четверо детей, - 70 рублей. TUT.BY...
 
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