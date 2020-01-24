От купленных аттестатов до медалей. Как учились в школе известные белорусы

Источник материала: Аргументы и факты

Елена Дубровская, актриса театра и кино, телеведущая:

- В школе я училась хорошо. В аттестате всего пять четвёрок, остальные - пятёрки. Хочу напомнить, что тогда была пятибалльная система оценки знаний. Если честно, к учёбе относилась очень легко. И, когда поняла, что точные науки, такие как алгебра, геометрия, физика, - это не моё, уделяла внимание гуманитарным дисциплинам. В 10-м классе решила, что хочу поступать в театральный. Понимала, что актрисе важна математика, но не настолько, чтобы знать все формулы и теоремы. Учителя хорошо к этому отнеслись, и мне еще повезло, что в нашей школе были замечательные педагоги по вокалу и речи - актёры музыкального театра.

Андрей Плесанов, один из старейших действующих рок-музыкантов, художник, крупнейший коллекционер авангардной живописи:

- Я до пятого класса был отличником, а потом не учился практически, учебники не открывал и всё списывал. А с девятого не учился вообще: купил за десять рублей аттестат, там были все тройки при отличном поведении. Потом, чтобы не идти в армию, поступил на геофак, а когда дали отсрочку, бросил. В 1970-м поступил в БПИ по той же причине, с тем же результатом. В 1975-м поступил в БГТХИ и был с первого курса ленинским стипендиатом, окончил его в 1980-м. Школа мне никак не помогла оценками, так как не учился, а валял дурака. Жаль, что это понимаешь только с возрастом...

Эльвира Жвикова, fashion-дизайнер, руководитель Дизайн-центра ОАО «Камволь», член Белорусского союза дизайнеров:

- Я была отличницей, все 10 лет. И школу окончила с золотой медалью (математический класс). Я всегда была лидером, надо было доказать самой себе, что могу. Параллельно занималась живописью, рисунком и училась шить. В дизайне одежды очень важны точность формы и миллиметры.

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Дмитрий Танкович, капитан команды КВН «ЧП», телеведущий, сценарист:

- Я с серебряной медалью школу окончил. Единственная четверка была по английскому языку. Оценки маме были важны, а я не хотел её расстраивать. Тем более учеба давалась мне легко.

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Ольга Рыжикова, телеведущая, певица, автор песен:

- Я всегда очень трепетно, тщательно и с тревогой относилась ко всем оценкам в школе, была заучкой, «правильницей». И даже немножко занудой, потому что даже родители иногда мне выключали свет и говорили: «Хватит заниматься уроками». А я еще после школы шла в музыкальную. Так что каких-то игр во дворе – таких как прятки, «дочки-матери», «резиночки» - я не видела. Но, несмотря на правильность и дисциплину, которая, наверное, у меня внутренняя, врожденная, у меня всегда были великолепные отношения с одноклассниками. Если уж совсем откровенно - был один предмет, который не давался мне. Так и не смогла в нем разобраться. Это физика. И почти на законном основании все задания по физике за меня выполнял мой папа, который по первому образованию радиофизик, а я только сдавала и приносила хорошие оценки. Нашей доченьке, когда она пойдет в школу, я не буду рекомендовать все зубрить, мне кажется, это не совсем правильный путь. Все равно слишком много информации, многое забывается, невозможно пользоваться всеми навыками, которые получаешь в школе. Ей я посоветую как можно быстрее определиться с направлением и становиться лучшей в чем-то одном.