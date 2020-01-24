ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От купленных аттестатов до медалей. Как учились в школе известные белорусы

24.01.2020 12:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

От купленных аттестатов до медалей. Как учились в школе известные белорусы
Коллаж АиФ

 

Елена Дубровская, актриса театра и кино, телеведущая:

От купленных аттестатов до медалей. Как учились в школе известные белорусы- В школе я училась  хорошо. В аттестате всего пять четвёрок, остальные - пятёрки. Хочу напомнить, что тогда  была пятибалльная система оценки знаний. Если честно, к учёбе относилась очень легко. И, когда поняла, что точные науки, такие как алгебра, геометрия, физика, - это не моё, уделяла внимание  гуманитарным дисциплинам. В 10-м  классе решила,  что хочу поступать в театральный. Понимала, что актрисе важна математика, но не настолько, чтобы знать все формулы и теоремы. Учителя хорошо к этому отнеслись, и мне еще повезло, что в нашей школе были замечательные педагоги по вокалу и речи  - актёры музыкального театра.

Андрей Плесанов, один из старейших действующих рок-музыкантов, художник, крупнейший коллекционер авангардной живописи:

От купленных аттестатов до медалей. Как учились в школе известные белорусы- Я до пятого класса был отличником, а потом не учился практически,  учебники не открывал и всё списывал. А  с девятого не учился вообще:  купил за десять рублей аттестат, там были все тройки при отличном поведении. Потом,  чтобы не идти в армию, поступил на геофак, а когда дали отсрочку, бросил. В 1970-м поступил в БПИ по той же причине, с тем же результатом. В  1975-м поступил в БГТХИ и был с первого курса ленинским стипендиатом, окончил его в 1980-м. Школа мне никак не помогла оценками,  так как  не учился, а валял дурака. Жаль, что это понимаешь только с возрастом...

Эльвира Жвикова, fashion-дизайнер, руководитель  Дизайн-центра ОАО «Камволь», член Белорусского союза дизайнеров:

- Я была отличницей, все 10 лет. И школу окончила с золотой медалью (математический класс). Я всегда была лидером, надо было доказать самой себе, что могу. Параллельно занималась живописью, рисунком и училась шить. В дизайне одежды очень важны точность формы и миллиметры.

От купленных аттестатов до медалей. Как учились в школе известные белорусы
Эльвира Жвикова: «Мода – это бизнес и тяжелый труд»
Подробнее

Дмитрий Танкович, капитан команды  КВН «ЧП», телеведущий, сценарист:

- Я с серебряной медалью школу окончил. Единственная четверка  была  по английскому языку. Оценки маме были важны, а  я не хотел её расстраивать. Тем более учеба давалась мне легко.

От купленных аттестатов до медалей. Как учились в школе известные белорусы
На сцене и в кино. Где сейчас известные белорусские кавээнщики?
Подробнее

Ольга Рыжикова, телеведущая, певица, автор песен:

От купленных аттестатов до медалей. Как учились в школе известные белорусы- Я всегда очень трепетно, тщательно и с тревогой относилась ко всем оценкам в школе, была заучкой, «правильницей». И даже немножко занудой, потому что даже родители иногда мне выключали свет и говорили: «Хватит заниматься уроками». А я еще после школы шла в музыкальную. Так что каких-то игр во дворе – таких как прятки, «дочки-матери», «резиночки» - я не видела.  Но, несмотря на правильность и дисциплину, которая, наверное, у меня внутренняя, врожденная,  у меня всегда были великолепные отношения с одноклассниками.  Если уж совсем откровенно - был один предмет, который не давался мне. Так и не смогла в нем разобраться. Это физика.  И почти на законном основании все задания по физике за меня выполнял мой папа, который по первому образованию радиофизик, а я только сдавала и приносила хорошие оценки. Нашей доченьке, когда она пойдет в школу, я не буду рекомендовать все зубрить, мне кажется, это не совсем правильный путь. Все равно слишком много информации, многое забывается, невозможно пользоваться всеми навыками, которые получаешь в школе. Ей я посоветую как можно быстрее определиться с направлением  и становиться лучшей в чем-то одном.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От купленных аттестатов до золотых медалей - известные белорусы вспоминают, как учились в школе.
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе М1 в Барановичском районе Audi смяло после аварии с лосем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика