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Евросоюз не будет «замораживать» цены на «шенген» для белорусов

24.01.2020 12:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Евросоюз не будет «замораживать» цены на «шенген» для белорусов
Фото из открытых источников

Представители ЕС объявили о том, что повышение шенгенского визового сбора с 2 февраля 2020 года отменить или «заморозить» для граждан Беларуси невозможно. Таким образом, цена на «шенген» для белорусов увеличится с 60 до 80 евро.

Евросоюз не будет «замораживать» цены на «шенген» для белорусов Парламент Беларуси планирует ратифицировать соглашение с ЕС в апреле

Напомним, ранее ЕС принял новый Визовый кодекс, который, помимо прочих изменений, предусматривает увеличение визового сбора для граждан некоторых стран, в том числе Беларуси.

Кроме того отметим, что в начале января 2020 года Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Оно предусматривает, что цена на «шенген» для белорусов снизится до 35 евро. Однако до этого должны быть выполнены некоторые процедуры. Предполагается, что виза для наших граждан подешевеет с 80 до 35 евро в начале лета 2020 года.

 
 
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С 2 февраля 2020 года граждане Беларуси будут вынуждены платить 80 евро за шенгенскую визу.
 
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