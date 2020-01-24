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Лекарство против рака разрабатывают белорусские ученые

24.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Новый препарат, который может подавлять рост опухолевых клеток, разрабатывают в Беларуси.

Лекарство против рака разрабатывают белорусские ученые

Оригинальную формулу лекарства обнаружили специалисты Института биоорганической химии Академии наук. Поиски новой субстанции, которая остановит рост раковых клеток, заняли 3 года.

Теперь ученым предстоит провести испытания, чтобы доказать ее эффективность. В мире всего 50 оригинальных форм лекарств от рака. У белорусского аналога есть все шансы пополнить список. Исследование уже вошло в ТОП-10 лучших результатов деятельности ученых Академии наук за 2019 год.

Сегодня Институт биофизики выпускает около 30 препаратов для лечения рака крови и внутренних органов. Выявить онкологию скоро можно будет, даже не выходя из дома. Экспресс-тесты уже в разработке белорусских ученых.

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Новый препарат, который может подавлять рост опухолевых клеток, разрабатывают в Беларуси. Оригинальную формулу лекарства обнаружили специалисты...
 
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