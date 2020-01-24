Кому из случчан планово отключат свет

Источник материала: Слуцк Город

В связи с ремонтом на воздушной линии электропередачи будет планово отключено электроснабжение по некоторым улицам города. Об этом SlutskGorod сообщил Слуцкий городской район электрических сетей.

Во время капитального ремонта на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ будет отключено электроснабжение:

29 января 2020 года с 09-00 до 14-00 у потребителей по адресу:

· ул. Виленская №78-104 (чётные);

· ул. Западная №1-13 (нечётные);

· ул. Красногвардейская №21-23;

· ул. Старобинская №15, 19;

· 1-й пер. Красногвардейский №2;

· проезд Виленский №1-19 (нечётные);

· проезд К. Либкнехта №1.

30 января 2020 года с 09-00 до 17-00 у потребителей по адресу:

· 1-й пер. Я.Коласа №45, 47;

· ул. Крылова №12, 14, 16, 17-29 (нечётные);

· ул. Советская №36;

· ул. Козберга №15;

· пер. Крылова №1-17, 21;

· ул. А.Алешко №20, 22, 24-41, 43, 45.

31 января 2020 года с 08-30 до 14-00 у потребителей по адресу:

· 1-й пер. Я.Коласа №58-68 (чётные), 63, 65;

· ул. Некрасова №36;

· ул. Пушкина №37;

· ул. Баумана №28;

· ул. Я.Коласа №81а;

· ул. Есенина №1-19, 21-29 (нечётные);

· ул. Калиновского №1-14.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетей приносит свои извинения за причинённые неудобства.

SlutskGorod