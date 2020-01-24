В международных поездах БЖД можно расплачиваться карточкой

Пассажиры поездов международных линий теперь смогут рассчитаться за чай или постельное белье банковской картой.

«Это завершающий этап проекта по внедрению в поездах оплаты услуг железнодорожного транспорта по банковским платежным карточкам с использованием переносных платежных pos-терминалов, который осуществлялся в несколько этапов», - сообщили в БелЖД.

Сначала терминалы появились в поездах межрегиональных и региональных линий. За январь 2020 года закончили процесс в международных поездах. До 2020 года оплатить услуги карточкой можно было только при прохождении поездом Беларуси, сообщили в компании.

Среди доступных для оплаты услуг: чай и другие товары, и постельное белье, излишняя ручная кладь и услуги вагона-ресторана.

Белорусская железная дорога закупила 86 терминалов для оплаты услуг в поездах международных линий.