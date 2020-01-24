ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В международных поездах БЖД можно расплачиваться карточкой

24.01.2020 12:50 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Пассажиры поездов международных линий теперь смогут рассчитаться за чай или постельное белье банковской картой.

«Это завершающий этап проекта по внедрению в поездах оплаты услуг железнодорожного транспорта по банковским платежным карточкам с использованием переносных платежных pos-терминалов, который осуществлялся в несколько этапов», - сообщили в БелЖД.

Сначала терминалы появились в поездах межрегиональных и региональных линий. За январь 2020 года закончили процесс в международных поездах. До 2020 года оплатить услуги карточкой можно было только при прохождении поездом Беларуси, сообщили в компании.

Среди доступных для оплаты услуг: чай и другие товары, и постельное белье, излишняя ручная кладь и услуги вагона-ресторана.

Белорусская железная дорога закупила 86 терминалов для оплаты услуг в поездах международных линий.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажиры поездов международных линий теперь смогут рассчитаться за чай или постельное белье банковской картой.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцке на железнодорожном вокзале появился терминал для покупки билетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика