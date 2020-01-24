В Слуцке на железнодорожном вокзале появился терминал для покупки билетов

Источник материала: Слуцк Город





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В начале прошлой недели в здании железнодорожного вокзала станции Слуцк установили платёжно-справочный терминал самообслуживания. Какие возможности у терминала, SlutskGorod рассказали в билетных кассах.

Как пояснила одна из сотрудниц, через терминал можно картой оплатить покупку билета и багажа. Но пока случчане неуверенно пользуются новшеством.

«Билеты через терминал можно купить только на пригородные сообщения. Сейчас им пользуются в основном студенты. Но мы предлагаем людям и помогаем разобраться в системе. Думаю, что в ближайшем будущем они освоятся и станут более уверенно брать билеты через терминал», - пояснила девушка.

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