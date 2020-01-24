|
В Слуцке на железнодорожном вокзале появился терминал для покупки билетов
24.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото читателя.
В начале прошлой недели в здании железнодорожного вокзала станции Слуцк установили платёжно-справочный терминал самообслуживания. Какие возможности у терминала, SlutskGorod рассказали в билетных кассах.
Как пояснила одна из сотрудниц, через терминал можно картой оплатить покупку билета и багажа. Но пока случчане неуверенно пользуются новшеством.
«Билеты через терминал можно купить только на пригородные сообщения. Сейчас им пользуются в основном студенты. Но мы предлагаем людям и помогаем разобраться в системе. Думаю, что в ближайшем будущем они освоятся и станут более уверенно брать билеты через терминал», - пояснила девушка.
Slutsk-Gorod.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В здании железнодорожного вокзала станции Слуцк установили терминал для покупки билетов на поезда пригородных сообщений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)