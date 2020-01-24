В Островецком районе мужчина поджег дом, пытаясь выгнать нечистую силу

Как стало известно, инцидент произошел в одной из деревень Островецкого района. Мужчина на фоне прекращения употребления спиртных напитков стал слышать голоса, призывавшие его бороться с присутствующей в доме нечистой силой.
По информации УВД Гродненского облисполкома, для борьбы с нечистой силой мужчина облил пол, потолок, мебель и стены комнаты бензином и моторным маслом и совершил поджог. В результате пострадали 49-летний и 53-летний мужчины. С ожогами они попали в больницу.
Теперь действиям поджигателя будет дана правовая оценка.