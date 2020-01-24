Ветеран БАТЭ после двухлетней отлучки вернулся в Борисов

Источник материала: Tut.by

После двухлетней отлучки в расположение БАТЭ вернулся Александр Володько, сообщает официальный сайт команды . Этот футболист причастен практически ко всем самым ярким достижениям борисовчан. Так, в 2011 году Александр забил победный гол в ворота «Штурма», что позволило БАТЭ сыграть осенью в Лиге чемпионов.



Фото: БАТЭ

Этот полузащитник в течение девяти с половиной сезонов (август 2008 — 2017) выступал за БАТЭ, вместе с которым завоевал десять чемпионских титулов (2008−2017), становился обладателем Кубка (2010) и Суперкубка страны (2010, 2011, 2014, 2016, 2017).

Помимо того, трижды включался в список «22 лучших футболиста чемпионата» (2009, 2011, 2012). При непосредственном Сашином участии борисовчане прорывались в групповые раунды Лиги чемпионов (2008, 2011, 2012, 2014, 2015) и Лиги Европы (2009, 2010, 2017).

Именно на данном этапе карьеры Володько-старший призывался под знамена национальной сборной Беларуси (2012−2014).

В 2018-м отправился на легионерские хлеба — в казахстанский «Шахтер» из Караганды (27 встреч, 1 забитый мяч).

В прошлом году подписал контракт с солигорским «Шахтером», правда, в силу разных причин в рядах «горняков» не дебютировал.