|
Судно с норвежской нефтью для Беларуси стало на разгрузку в Клайпедском порту
24.01.2020 13:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Клайпедский порт прибыло судно «Breiviken», которое доставило 80 тысяч тонн норвежской нефти для белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».
«Судно с 80 тыс. тонн норвежской нефти для Беларуси вчера зашло в Клайпедский порт, сейчас идет его разгрузка», - сказал представитель пресс-службы концерна «Белнефтехим» агентству
Ожидается, что норвежская нефть поступит на «Нафтан» в начале следующей недели.
В Клайпедском порту нефть погрузят в железнодорожные цистерны через терминал «Klaipedos nafta», а к белорусской границе ее доставит «LG Cargo», которое является дочерним предприятием литовской железнодорожной компании «Lietuvos gelezinkeliai».
Точная стоимость норвежской нефти пока не известна. Но поставка нефти из Клайпеды в направлении Новополоцкого НПЗ обойдется Минску значительно дороже импорта по нефтепроводам – перевалка и транспортировка до завода по железной дороге будут стоить свыше $ 20 за тонну.
Белорусские НПЗ работают при минимальной загрузке с 1 января 2020 года. С началом нового года Россия прекратила поставки нефти в нашу страну, поскольку прошлогодняя договор закончился, а нового так и не подписали. Лукашенко и Путин по итогам переговоров в прошлом году так и не договорились о ценах на сырье для Беларуси. Сейчас нефть из России на белорусские НПЗ поставляют компании группы «Сафмар», подконтрольной олигарху и другу Александра Лукашенко Михаилу Гуцериеву. Известно, что в январе наша страна получит около 750 тысяч тонн нефти, что позволит загрузить НПЗ всего лишь на половину мощностей.
На фоне этого глава Беларуси потребовал от чиновников найти альтернативу российской нефти. В результате Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктам, чтобы экономить ресурсы для внутренних потребностей.
Белорусские НПЗ до сих пор продолжают работать на минимальной загрузке, которая позволяет обеспечивать только технологический цикл нефтепереработки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Клайпедский порт прибыло судно «Breiviken», которое доставило 80 тысяч тонн норвежской нефти для белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)