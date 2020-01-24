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Судно с норвежской нефтью для Беларуси стало на разгрузку в Клайпедском порту

24.01.2020 13:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Судно с норвежской нефтью для Беларуси стало на разгрузку в Клайпедском порту

В Клайпедский порт прибыло судно «Breiviken», которое доставило 80 тысяч тонн норвежской нефти для белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».

«Судно с 80 тыс. тонн норвежской нефти для Беларуси вчера зашло в Клайпедский порт, сейчас идет его разгрузка», - сказал представитель пресс-службы концерна «Белнефтехим» агентству «Интерфакс-Запад».

Ожидается, что норвежская нефть поступит на «Нафтан» в начале следующей недели.

В Клайпедском порту нефть погрузят в железнодорожные цистерны через терминал «Klaipedos nafta», а к белорусской границе ее доставит «LG Cargo», которое является дочерним предприятием литовской железнодорожной компании «Lietuvos gelezinkeliai».

Точная стоимость норвежской нефти пока не известна. Но поставка нефти из Клайпеды в направлении Новополоцкого НПЗ обойдется Минску значительно дороже импорта по нефтепроводам – ​​перевалка и транспортировка до завода по железной дороге будут стоить свыше $ 20 за тонну.

Белорусские НПЗ работают при минимальной загрузке с 1 января 2020 года. С началом нового года Россия прекратила поставки нефти в нашу страну, поскольку прошлогодняя договор закончился, а нового так и не подписали. Лукашенко и Путин по итогам переговоров в прошлом году так и не договорились о ценах на сырье для Беларуси. Сейчас нефть из России на белорусские НПЗ поставляют компании группы «Сафмар», подконтрольной олигарху и другу Александра Лукашенко Михаилу Гуцериеву. Известно, что в январе наша страна получит около 750 тысяч тонн нефти, что позволит загрузить НПЗ всего лишь на половину мощностей.

На фоне этого глава Беларуси потребовал от чиновников найти альтернативу российской нефти. В результате Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктам, чтобы экономить ресурсы для внутренних потребностей.

Белорусские НПЗ до сих пор продолжают работать на минимальной загрузке, которая позволяет обеспечивать только технологический цикл нефтепереработки.

 
Теги: Минск
 
 
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В Клайпедский порт прибыло судно «Breiviken», которое доставило 80 тысяч тонн норвежской нефти для белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».
 
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