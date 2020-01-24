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Малышева предложила сосущим табак подросткам отведать фекалии

24.01.2020 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале отругала подростков, принимавших сосательный табак (снюс), и в ответ на их желание попробовать в жизни все предложила отведать фекалии. Запись передачи доступна на сайте канала.


Фото: Instagram Елены Малышевой

Отрывок шоу, посвященный снюсу, назывался «Легально и летально». Малышева пригласила пятерых подростков в возрасте от 14 до 19 лет и попросила их рассказать, почему они начали принимать снюс и что заставило их бросить вредную привычку. Большинство ответили, что снюс им предложили попробовать друзья или знакомые.

Подростки признались, что после употребления сосательного табака у них начались проблемы со здоровьем, в частности язвы и ожоги на слизистой полости рта. Малышева назвала поведение подростков безобразием и отметила, что родители могут сойти с ума, пока вырастят детей.

«Слава Богу, что грабли по лбу дали! Жалко, что так мало», — обратилась ведущая к одному из гостей студии. Отвечая на замечание одного из них, что в жизни надо успеть все попробовать, она предложила юноше «попробовать какашки».

Снюс — один из видов некурительного бездымного табака, его главный компонент — никотин, содержание которого в одной порции снюса примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете.

 
 
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Подростки признались, что после употребления сосательного табака у них начались проблемы со здоровьем.
 
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