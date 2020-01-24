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Утонем в нефти: Беларусь договаривается о поставках с США, Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами

24.01.2020 14:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минск договаривается с США, Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами о поставках нефти по мировым ценам. В частности, Беларусь рассматривает возможность поставок нефти сорта Bakken из США. Первый танкер может прибыть в Одессу уже в феврале.



"Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты", - объяснил Лукашенко возможные поставки нефти из США и других стран во время своей поездки в Шклов.

Общаясь с представителями трудового коллектива РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове, Лукашенко подчеркнул, что в разговоре с Путиным отнюдь не блефовал и обрисовал картину, как Беларусь будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию.

Один из маршрутов альтернативной поставки - через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти. 

Еще один балтийский маршрут - из Гданьска по одной из ниток нефтепровода "Дружба", который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. "Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб", - сказал Лукашенко.


Третье направление, продолжил Лукашенко, также уже опробовано. В частности, речь идет о поставках через Украину с Черного моря.

"И четвертое - это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть", - заявил он.

"Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять", - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что если сейчас не решить данный вопрос, то через два года придется вообще бешеными темпами это реализовывать. 


По его словам, Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка: американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. 

"Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", - добавил он.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск договаривается с США, Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами о поставках нефти по мировым ценам. В частности, Беларусь рассматривает возможность поставок...
 
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