﻿ У вирусной песни из «Ведьмака» появился еще один белорусский кавер. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У вирусной песни из «Ведьмака» появился еще один белорусский кавер

24.01.2020 14:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У вирусной песни Лютика из сериала «Ведьмак» появился еще один белорусскоязычный кавер. Авторы говорят, что песня приближена к первоисточнику и не имеет заимствований из других переводов. Исполнила трек Валерия Суровицкая (Lear).

На момент написания заметки у видео было 1360 просмотров, 286 «лайков» и девять отметок «мне не нравится».

Напомним, недавно этот же трек исполнил фольклорный ансамбль «Тутэйшая шляхта» из Минска.

Перепевать главный мем из сериала сериала Netflix «Ведьмак» все стали после того, как в начале января своим кавером Сеть взорвал омский народный хор.

Читайте также
Ведьмачий тест: узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь во вселенной Сапковского
Переводчики собирают деньги на озвучку сериала «Ведьмак» по-белорусски
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У вирусной песни Лютика из сериала «Ведьмак» появился еще один белорусскоязычный кавер. Авторы говорят, что песня приближена к первоисточнику и не имеет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учёная обнаружила разгром в своём кабинете, но причина беспорядка оказалась смешной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика