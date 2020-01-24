У вирусной песни из «Ведьмака» появился еще один белорусский кавер

Источник материала: Tut.by

У вирусной песни Лютика из сериала «Ведьмак» появился еще один белорусскоязычный кавер. Авторы говорят, что песня приближена к первоисточнику и не имеет заимствований из других переводов. Исполнила трек Валерия Суровицкая (Lear).

На момент написания заметки у видео было 1360 просмотров, 286 «лайков» и девять отметок «мне не нравится».

Напомним, недавно этот же трек исполнил фольклорный ансамбль «Тутэйшая шляхта» из Минска.

Перепевать главный мем из сериала сериала Netflix «Ведьмак» все стали после того, как в начале января своим кавером Сеть взорвал омский народный хор.

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