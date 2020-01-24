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Доллар и евро в пятницу снова подешевели - шестой раз подряд

24.01.2020 14:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последние торги уходящей недели завершились укреплением белорусского рубля к корзине валют на 0,04%. Доллар упал на минимум за 11 дней, евро — на минимум за 29 дней.

За текущую неделю белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 0,90%, но с начала января он всё же подешевел на 0,07%.

Курс доллара опустился ещё на 0,0007 BYN до 2,1130 BYN/USD. Доллар сегодня подешевел уже седьмой раз подряд. За это время общее снижение составило не так уж много — 0,0118 BYN. По итогам недели курс доллара снизился на 0,0098 BYN.

Напомним, что на прошлой неделе в среду доллар находился на максимуме за 9 месяцев.

Кус евро упал на 0,0096 BYN до 2,3339 BYN/EUR. Евровалюта подешевела уже шестой раз подряд. Общее снижение за это время составило 0,0353 BYN. Это отбросило евро на минимум почти за месяц.

Курс российского рубля вырос на 0,0056 BYN до 3,4178 BYN/100 RUB.

Рубль РФ прервал серию из четырёх снижений подряд и немного подорожал, но по итогам недели его курс обвалился на 0,0349 BYN.

С начала года сотня российских рублей подорожала почти на две копейки — 0,0196 BYN.

Итоги недели 20—24 января на валютном рынке Беларуси

Всю текущую неделю все валюты дешевели к белорусскому рублю и только в последний день торгов на БВФБ российскому рублю удалось частично отыграть потери, но по итогам недели все валюты всё равно подешевели:

доллар стал дешевле на 0,0098 BYN (−0,46%);
евро обвалился на 0,0295 BYN (−1,25%);
сотня российских рублей упала в цене на 0,0349 BYN (−1,01%);
корзина валют стала легче на 0,90%.


Центробанк России

Российский рубль завершил неделю укреплением к доллару и евро. Так, официальный курс доллара на завтра опустился на 15 копеек до 61,8031 российских рублей, покинув максимум с начала года.

Официальный курс евро на завтра упал на 39 копеек до 68,2924 российских рублей.


Итоги недели на валютном рынке России
доллар подорожал на 27 копеек (+0,44%);
евро подешевел на 24 копейки (−0,36%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Последние торги уходящей недели завершились укреплением белорусского рубля к корзине валют на 0,04%. Доллар упал на минимум за 11 дней, евро — на минимум за 29 дней.
 
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